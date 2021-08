Ισπανία-ΗΠΑ: Συμφώνησαν για την χρήση στρατιωτικών βάσεων στην νότια Ισπανία για Αφγανούς πρόσφυγες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συμφώνησαν ότι δύο στρατιωτικές βάσεις στη νότια Ισπανία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δεχτούν Αφγανούς που έχουν εργαστεί για την αμερικανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική κυβέρνηση.

Σε 25λεπτη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν χθες, Σάββατο, το βράδυ, ο Μπάιντεν και ο Σάντσεθ συμφώνησαν ότι οι στρατιωτικές βάσεις στην Μορόν ντε λα Φροντέρα κοντά στη Σεβίλλη και στη Ρότα κοντά στην Κάδιθ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσφυγες από το Αφγανιστάν έως ότου ρυθμιστεί να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες.

I have just had a meaningful conversation with President Joe Biden, @POTUS, in which we have addressed several topics of common interest, particullarly the situation in Afghanistan and the collaboration between our both governments in the evacuation of citizens from that country.