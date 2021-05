Ισπανία: Δυσαρέσκεια για τη μαζική εισροή μεταναστών από το Μαρόκο

Η Ισπανίδα υπουργός Εξωτερικών Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια δήλωσε σήμερα στον Μαροκινό πρέσβη ότι η Μαδρίτη απορρίπτει και αποδοκιμάζει τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακο της Θέουτα.

«Κάλεσα τον Μαροκινό πρέσβη εδώ για να εκφράσω τη δυσαρέσκεια και την απόρριψή μας στη μαζική εισροή Μαροκινών μεταναστών στη Θέουτα και τους υπενθύμισα ότι οι συνοριακοί έλεγχοι πρέπει να αποτελούν κοινή ευθύνη του Μαρόκου και της Ισπανίας», τόνισε η Ισπανίδα ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει διάλογο για ζητήματα μετανάστευσης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Σάντσεθ υπόσχεται την «αποκατάσταση της τάξης - Η Ισπανία έστειλε πίσω στο Μαρόκο 2.700 από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υποσχέθηκε σήμερα να «αποκαταστήσει την τάξη (...) στα σύνορα» μετά τη συρροή περίπου 6.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακο της Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο, την οποία χαρακτήρισε «σοβαρή κρίση για την Ισπανία και επίσης για την Ευρώπη».

«Θα αποκαταστήσουμε την τάξη στην πόλη και στα σύνορά μας το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, ο οποίος πρόσθεσε πως μεταβαίνει σήμερα επιτόπου, καθώς και στη Μελίγια, τον άλλο ισπανικό θύλακο που βρίσκεται στο βόρειο Μαρόκο. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα ανάμεσα στην Αφρική και την Ευρώπη.

Στο μεταξύ, ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαριάσκα ανακοίνωσε σήμερα πως η Μαδρίτη έστειλε πίσω στο Μαρόκο 2.700 από τους περίπου 6.000 μετανάστες που εισήλθαν χθες, Δευτέρα, στη Θέουτα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στην οποία κυριάρχησε αυτή η κρίση ανάμεσα στην Ισπανία και το Μαρόκο, ο υπουργός ανακοίνωσε «την επιστροφή (στο Μαρόκο) 2.700 ανθρώπων που είχαν εισέλθει τις τελευταίες ώρες παράνομα στη χώρα μας».

Ο υπουργός πρόσθεσε πως η Ισπανία έχει στείλει 200 επιπλέον αστυνομικούς στη Θέουτα για να ενισχύσουν τους 1.200 αστυνομικούς που φρουρούν τα σύνορα με το Μαρόκο.

Ωστόσο μετανάστες συνεχίζουν σήμερα να εισέρχονται στη Θέουτα προερχόμενοι από το Μαρόκο.

Ενώ το Ραμπάτ είναι κομβικός σύμμαχος της Μαδρίτης στη μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευσης, οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες έχουν δηλητηριασθεί μετά την υποδοχή από την Ισπανία, στα τέλη Απριλίου, του αρχηγού των αυτονομιστών σαχραουί του Μετώπου Πολισάριο, του Μπραχίμ Γάλι, για να νοσηλευθεί για Covid-19. Η απόφαση αυτή της Μαδρίτης προκάλεσε τον θυμό του Ραμπάτ.

Ο ισπανος πρωθυπουργός Σάντσεθ, ο οποίος ματαίωσε ένα ταξίδι του στο Παρίσι εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης, δήλωσε πως «προτεραιότητά» του είναι να «ξαναφέρει την ομαλότητα στη Θέουτα» και υποσχέθηκε «τη μεγαλύτερη αυστηρότητα» εκ μέρους της κυβέρνησης «για να διασφαλισθεί η ασφάλεια» των κατοίκων της Θέουτα.

Η ευρωπαία επίτροπος Ίλβα Γιόχανσον χαρακτήρισε «ανησυχητική» τη συρροή των μεταναστών και κάλεσε το Μαρόκο να εμποδίσει τις «άτακτες αναχωρήσεις» από την επικράτειά του.

Σύμφωνα με έναν φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στην μαροκινή πλευρά και με εικόνες της δημόσιας ισπανικής τηλεόρασης, μετανάστες συνεχίζουν να φθάνουν κολυμπώντας ή πεζή κατά μήκος της παραλίας, παρά την ανάπτυξη τεθωρακισμένων και ενισχύσεων των δυνάμεων της τάξης στην ισπανική πλευρά.

Οι αφίξεις συνεχίζονται, «αλλά με ρυθμό χαμηλότερο του χθεσινού (Δευτέρα)», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένους αριθμούς.

Οι ηγέτες της ΕΕ εκφράζουν τη στήριξή τους στην Ισπανία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στην Ισπανία, μετά τη μαζική εισροή μεταναστών από το Μαρόκο στον θύλακα της Θέουτα, με φόντο τη διπλωματική κρίση μεταξύ Ραμπάτ και Μαδρίτης. Παράλληλα, κάλεσαν το Μαρόκο να εμποδίσει τις αναχωρήσεις μεταναστών από το έδαφός του.

«Όλη μας η υποστήριξη και η αλληλεγγύη στην Ισπανία», έγραψε στο Twitter, στα ισπανικά, ο Σαρλ Μισέλ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του οργάνου που εκπροσωπεί τους «27». «Η συνεργασία, η εμπιστοσύνη και οι αμοιβαίες δεσμεύσεις θα έπρεπε να συνιστούν τις αρχές μιας ισχυρής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου», πρόσθεσε.

Todo nuestro apoyo y solidaridad con España @sanchezcastejon Las fronteras de España son las fronteras de la Unión Europea. Cooperation, trust and shared commitments should be the principles of a strong relation between the European Union and Morocco.

Με μήνυμα επίσης στα ισπανικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε και αυτή την αλληλεγγύη της στη Μαδρίτη, υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό, στο θέμα της μετανάστευσης, να σφυρηλατούνται σχέσεις «βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τις κοινές δεσμεύσεις» με χώρες όπως το Μαρόκο.

EU stands in solidarity with Ceuta & Spain.



We need common EU solutions to migration management.



This can be achieved with agreement on the New Pact on Migration.



Stronger partnerships based on mutual trust & joint commitments with key partners like Morocco are crucial.