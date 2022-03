Ισοπεδώνεται η Μαριούπολη - Κρεμλίνο: Οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο δεν είναι αρκετά ουσιαστικές

Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται η Μαριούπολη, από τους αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς και την ασφυκτική πολιορκία που δεν επιτρέπει την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά το ρωσικό τελεσίγραφο να παραδοθεί και τους Ουκρανούς να διαμηνύουν ότι θα καταστραφεί προτού πέσει σε ρωσικά χέρια. Συνεχίζονται οι σκληρές μάχες σε Χάρκοβο και Σούμι, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ανακατέλαβαν την πόλη Μακάριβ.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12 τραυματίστηκαν από πυρά στην πόλη Αντβιίκα, στο Ντονετσκ της ανατολικής Ουκρανίας. «Οι Ρώσοι βιάζουν, σκοτώνουν, βασανίζουν. Όπως οι Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε απευθείας σύνδεση με την ολομέλεια του ιταλικού κοινοβουλίου τονίζοντας ότι ο πόλεμος διοργανώθηκε μόνον από το Πούτιν και ζήτησε να αυξηθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Την ίδια στιγμή «βαλτώνουν» οι διαπραγματεύσεις σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με το Κρεμλίνο να αναφέρει σήμερα πως «οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με το Κίεβο δεν είναι αρκετά «ουσιαστικές».

Το Κρεμλίνο εκτίμησε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με το Κίεβο δεν είναι αρκετά «ουσιαστικές», αφού ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για «συμβιβασμούς», τους οποίους όμως θα θέσει σε δημοψήφισμα. «Υπήρξε μια κάποια διαδικασία (διαπραγματεύσεων), όμως θα θέλαμε να ήταν πιο ενεργητική, πιο ουσιαστική», επεσήμανε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει τι ακριβώς συζητούν η ρωσική και η ουκρανική αντιπροσωπεία, διότι «αν δημοσιοποιηθούν αυτή την περίοδο τα θέματα, δεν μπορεί παρά να παρεμποδιστεί η διαδικασία διαπραγματεύσεων, η οποία ήδη διεξάγεται με αργούς ρυθμούς και με λιγότερο ουσιαστικό τρόπο από αυτόν που θα επιθυμούσαμε».

Εξάλλου ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέρριψε τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ ότι η Μόσχα ενδέχεται να προετοιμάζει κυβερνοεπιθέσεις σε απάντηση για τις κυρώσεις που της επέβαλε η Δύση και τόνισε ότι η Ρωσία δεν επιδίδεται σε «εγκληματική δράση».

«Η κυβέρνησή μου επαναλαμβάνει την προειδοποίηση, βασιζόμενη στα δεδομένα των υπηρεσιών Πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες το ρωσικό κράτος εξετάζει διάφορες» πιθανές κυβερνοεπιθέσεις, ανέφερε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Η Ρωσική Ομοσπονδία, αντίθετα με πολλές δυτικές χώρες περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεν επιδίδεται σε κρατική εγκληματική δράση». Η Ρωσία είχε απορρίψει τον Φεβρουάριο ότι ευθύνεται για κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ιστότοπων κυβερνητικών υπηρεσιών και τραπεζών της Ουκρανίας.

Από την πλευρά της η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ρωσικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Rostelecom επεσήμανε ότι έχουν ενταθεί αυτό τον μήνα οι απόπειρες να διαταραχθεί η λειτουργία ιστότοπων διάφορων εταιρειών.

Στο μεταξύ, κρίσιμα 24ωρα στο πεδίο για τις ρωσικές δυνάμεις, που σύμφωνα με το Κίεβο ξεμένουν από προμήθειες, αντιμετωπίζοντας σθεναρή αντίσταση, ενώ συνεχίζεται το σφυροκόπημα της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου σημειώθηκαν νέες εκρήξεις, ενώ δραματικές ώρες περνούν οι κάτοικοι της Μαριούπολης, η οποία έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και υπάρχουν ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα.

Ο Πούτιν θα κάνει και χρήση χημικών όπλων, προειδοποίησε ο Μπάιντεν.

Πεντάγωνο: Ο ουκρανικός στρατός ανακτά εδάφη

Ο ουκρανικός στρατός εξαπολύει αντεπιθέσεις που κατέστησαν δυνατή, ιδίως στο νότο, την ανάκτηση εδαφών που είχαν καταλάβει ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο ουκρανικός στρατός «βρίσκεται τώρα, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην επίθεση», είπε ο Τζον Κίρμπι στο CNN, σημειώνοντας ότι «καταδιώκει Ρώσους στρατιώτες και τους απωθεί από περιοχές όπου βρίσκονταν οι Ρώσοι πρωτύτερα».

«Γνωρίζουμε ότι έχουν πραγματοποιήσει αντεπιθέσεις (...) ειδικά τις τελευταίες ημέρες στο Μικολάιφ», μια πόλη-κλειδί στη νότια Ουκρανία, πρόσθεσε.

«Είδαμε (αυτά τα εδαφικά κέρδη) να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες» υπέρ της Ουκρανίας, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Είναι μια πραγματική απόδειξη της ικανότητάς τους να πολεμούν σύμφωνα με τα σχέδιά τους, να προσαρμοστούν και, πάλι, να προσπαθήσουν να απωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις», συμπλήρωσε.

Οι τελευταίες «δεν διεξάγουν τις επιχειρήσεις τους με τον συντονισμό που θα περίμενε κανείς από έναν σύγχρονο στρατό», ισχυρίστηκε ο Κίρμπι.

«Οι διοικητές τους δεν επικοινωνούν πάντα, δεν υπάρχει πάντα συντονισμός μεταξύ αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων», είπε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Είδαμε εντάσεις μεταξύ των αεροπορικών και χερσαίων δυνάμεων για το πώς υποστήριζαν η μία την άλλη, καλά ή με δυσκολία», και το ίδιο ισχύει και για το ναυτικό, συνέχισε. «Έχουν προβλήματα με τη διοίκηση και τον έλεγχο» των στρατιωτών.

«Πολύ συγκεκριμένα, δυσκολεύονται να συνομιλήσουν μεταξύ τους και αυτό οδηγεί στη χρήση κινητών τηλεφώνων σε ορισμένες περιπτώσεις», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Και επιπλέον, «τους τελειώνουν τα καύσιμα, τους τελειώνουν τα τρόφιμα».

«Γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν έχουμε δει (σ.σ πρόσφατα) καμία πραγματική σημαντική πρόοδο από τους Ρώσους, εκτός από τον νότο», όπου οι δυνάμεις βρίσκονται πιο κοντά στη βάση οπισθοφυλακής τους στην Κριμαία, πρόσθεσε. «Οπότε, ναι, έχουν πρόβλημα», υποστήριξε.

Μεγάλες πόλεις στην Ουκρανία, ωστόσο, αντιμετωπίζουν ρωσικούς βομβαρδισμούς που έχουν σκοτώσει εκατοντάδες αμάχους.

Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι βιάζουν, σκοτώνουν, βασανίζουν, όπως οι Ναζί»

«Ο λαός μου μετετράπη σε στρατό, είδε τις καταστροφές και το αίμα που χύθηκε εξαιτίας του εχθρού», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «πριν από μια εβδομάδα είχα πει ότι είχαν σκοτωθεί 79 παιδιά. Τώρα είναι 117, και δεν είναι ο τελικός απολογισμός. Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες καταστράφηκαν, όπως και εκατομμύρια σπίτια. Ο λαός μου θάβει τους νεκρούς του στα πάρκα, σε ομαδικούς τάφους».

Τόνισε ακόμη ότι η Μαριούπολη, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς, αριθμούσε 500.000 κατοίκους, όπως η ιταλική πόλη της Γένοβας. «Χρειαζόμαστε ειρήνη, αλλά βλέπουμε και ακούμε μόνο σειρήνες, βόμβες και πυραύλους», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Σταματήστε έναν μόνον άνθρωπο, ώστε να επιβιώσουν εκατομμύρια Ουκρανοί», συμπλήρωσε και υπογράμμισε πως η Ουκρανία είναι η πύλη της Ευρώπης, από την οποία η βαρβαρότητα δεν θα περάσει.

Την ίδια στιγμή «βαλτώνουν» οι διαπραγματεύσεις σε διπλωματικό επίπεδο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με το Κρεμλίνο να αναφέρει σήμερα πως «οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με το Κίεβο δεν είναι αρκετά «ουσιαστικές».

Τελευταία ενημέρωση 14:58

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Πέτερ Μάουερ, βρίσκεται καθ' οδόν για τη Μόσχα για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της επιτροπής.

«(Ο Μάουερ) έχει προγραμματισμένες συναντήσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διαλόγου που σχετίζεται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού Τζέισον Στρατσιούζο, σε email στο Reuters, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος της ΔΕΕΣ βρέθηκε στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα επιδιώκοντας την εγκαθίδρυση καλύτερης ανθρωπιστικής πρόσβασης και μεγαλύτερη προστασία για τους αμάχους.

Τελευταία ενημέρωση 14:55

Τρένο με 780 επιζώντες από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης αναμένεται να φτάσει στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λβιβ, σύμφωνα με τον Guardian. Η ομάδα επιζώντων φτάνει από τη Zαπορίζια, πόλη 125 μίλια βορειοδυτικά της Μαριούπολης.

Από τον σταθμό Λβιβ, τρία λεωφορεία θα μεταφέρουν αμέσως τους επιβαίνοντες στα πολωνικά σύνορα από όπου θα εγκατασταθούν στην Πολωνία ή τη Γερμανία.

Τελευταία ενημέρωση 14:44

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο επικαλέστηκε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ότι 2.389 παιδιά έχουν «απομακρυνθεί παράνομα» από τα ελεγχόμενα από τη Ρωσία εδάφη των περιφερειών Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ και μεταφέρθηκαν στη Ρωσία.

According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 22, 2022

Τελευταία ενημέρωση 14:38

Εβδομήντα οκτώ ρωσικά αεροσκάφη έχουν κατασχεθεί στο εξωτερικό, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Βιτάλι Σαβέλιεφ σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ενώ η Μόσχα προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες των διεθνών κυρώσεων για τα γεγονότα στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις έχουν αποκόψει την προμήθεια των περισσότερων αεροσκαφών, ανταλλακτικών αλλά και υπηρεσιών προς τη Ρωσία, ενώ οι ρωσικές αεροπορικές εταιρίες έχουν μισθώσει 515 τζετ από το εξωτερικό.

«Έχουμε χάσει 78 αεροσκάφη», δήλωσε ο Σαβέλιεφ, προσθέτοντας ότι αυτά τα αεροσκάφη έχουν κατασχεθεί στο εξωτερικό και δεν θα επιστρέψουν στη Ρωσία.

Η Ρωσία πέρασε νόμο που επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες της χώρας να εγγράψουν στο ρωσικό μητρώο αεροσκαφών αεροπλάνα που έχουν μισθωθεί από ξένες εταιρείες, αλλά οι ίδιοι οι αερομεταφορείς διστάζουν να τον χρησιμοποιήσουν, φοβούμενοι ότι έτσι ίσως θέσουν σε κίνδυνο τις σχέσεις με διεθνείς εταίρους.

Η Ρωσία είχε 1.367 αεροσκάφη όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις και σχεδόν 800 από αυτά έχουν τώρα περιληφθεί στο μητρώο αεροσκαφών της χώρας, δήλωσε ο Σαβέλιεφ, χωρίς να διευκρινίζει πόσα τζετ σε αυτόν τον κατάλογο αποτελούν αντικείμενο μίσθωσης από διεθνείς εταιρείες leasing.

Σχεδόν όλα τα αεροσκάφη της Boeing και της Airbus που χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες έχουν καταχωρισθεί στις Βερμούδες και την Ιρλανδία αλλά πριν από μία εβδομάδα οι αεροπορικές αρχές των δύο αυτών χωρών ανέστειλαν την πιστοποίηση όλων των αεροπλάνων που χρησιμοποιούν ρωσικές εταιρείες.

Τελευταία ενημέρωση 14:32

Η πόλη Αβντίιβκα, πολύ κοντά στο Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ήταν στόχος ρωσικής επίθεσης το βράδυ της Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και 19 να τραυματιστούν, δήλωσε σήμερα η Λιουντμίλα Ντενίσοβα, επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ουκρανικό Κοινοβούλιο.

«Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν», δήλωσε η Ουκρανή αξιωματούχος στο κανάλι της στο Telegram, λέγοντας πως η Αβντιίβκα υπήρξε «ο στόχος πυρών πυροβολικού και (ρωσικών) αεροπορικών βομβαρδισμών, που κατέστρεψαν πλήρως το χωριό».

Η Αβντίίβκα, όπου ζουν σε περίοδο ειρήνης 30.000 κάτοικοι, βρίσκεται βορειοδυτικά του Ντονέτσκ, βιομηχανικού κέντρου της ανατολικής Ουκρανίας που τελεί από το 2014 υπό τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Μόσχα.

Στο Λισικάνσκ, 150 χλμ. βορειοανατολικά του Ντονέτσκ, άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, τρεις τραυματίστηκαν και οκτώ διασώθηκαν από τα ερείπια έπειτα από ένα άλλο πλήγμα του ρωσικού στρατού, πρόσθεσε.

Τελευταία ενημέρωση 14:08

Η Ζάνα Αγκαλάκοβα, που έως την παραίτησή της αυτό τον μήνα ήταν δημοσιογράφος στο ρωσικό, κρατικά ελεγχόμενο δίκτυο Channel One, δήλωσε σήμερα ότι παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενη για τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία.

Η Αγκαλάκοβα, πρώην παρουσιάστρια στο Channel One που όταν παραιτήθηκε εργαζόταν ως απεσταλμένη του σταθμού στο Παρίσι, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη γαλλική πρωτεύουσα: «Όταν μίλησα με τους προϊσταμένους μου, είπα ότι δεν μπορώ να κάνω πλέον αυτή τη δουλειά».

Η ίδια δήλωσε πως πιστεύει ότι η ρωσική τηλεόραση χρησιμοποιείται για τη διάδοση της προπαγάνδας του Κρεμλίνου και ότι οι αρχές για χρόνια καταπίεζαν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.

Τελευταία ενημέρωση 14:02

Δημοσιογράφος της εφημερίδας Komsomolskaya Pravda που καλύπτει το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η ρωσική εφημερίδα «έπεσε θύμα χάκερς» αναρτώντας δημοσίευμα, το οποίο σβήστηκε αμέσως, σύμφωνα με το οποίο οι νεκροί ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία ανέρχονται σε 9.861 και οι τραυματίες σε 16.153, με πηγή στοιχεία του υπουργείου Αμυνας της Ρωσίας.

Ο διαπιστευμένος στο Κρεμλίνο δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γκαμόφ δήλωσε ότι το δημοσίευμα είναι «πλαστό».

Ο Γκαμόφ έδωσε αυτήν την εξήγηση κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος, όμως, δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει το περιστατικό.

Τελευταία ενημέρωση 13:58

Μιλώντας στην εθνική τηλεόραση, ο ουκρανός υπουργός Υγείας, Βίκτορ Λιάσκο, τόνισε ότι δέκα νοσοκομεία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, αναφέρει το Reuters.

Άλλα νοσοκομεία δεν μπόρεσαν να ανεφοδιαστούν με φάρμακα και προμήθειες λόγω των συγκρούσεων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Τελευταία ενημέρωση 13:50

Bloomberg: Ποιοι είναι οι ολιγάρχες της Ρωσίας; Μπορούν να επηρεάσουν τον Πούτιν;

Τελευταία ενημέρωση 13:43

Ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας , Μικαήλο Ποντόλιακ, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι για το έδαφος, αλλά για «όλα όσα συμβολίζουν τον ρωσικό κόσμο».

Νωρίτερα σήμερα, ο Ποντόλιακ περιέγραψε τις δυνάμεις της Ουκρανίας ως «έτοιμες για μάχη» και «υλικοτεχνικά ώριμες».

The war is definitely not over territory, trade or oil embargoes. 🇺🇦 is fighting for the 27th day for its freedom, against the invasion of barbarism, inhumanity & massacre of civilians. Against everything that symbolizes the "Russian world". Fortitude to our heroes & cities. pic.twitter.com/DAhjXJkzQx — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2022

Τελευταία ενημέρωση 13:38

Την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαριούπολη, την οποία προτίθεται να συνοδεύσει ο ίδιος, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Μαριούπολη Μανώλη Ανδρουλάκη, ο οποίος επέστρεψε την Κυριακή στην Ελλάδα, μετά από μια δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ο κ. Δένδιας ανακοίνωσε ακόμη την παρασημοφόρηση του κ. Ανδρουλάκη, καθώς και του πρέσβη Φραγκίσκου Κωστελένου και του γενικού πρόξενου της Ελλάδας στην Οδησσό Δημήτρη Δόχτση. «Μετά από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό θα προτείνω την παρασημοφόρησή τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνω», είπε ο υπουργός.

Τελευταία ενημέρωση 13:19

Για ισχυρή έκρηξη στο Κίεβο κάνει λόγο η ανταποκρίτρια του βρετανικού BBC.

#Kyiv - a very loud explosion here in the last few minutes. First time I have heard the windows rattle in my hotel. Not sure yet what was hit and if it was incoming or Ukrainian defences shooting down a missile. — Orla Guerin (@OrlaGuerin) March 22, 2022

Τελευταία ενημέρωση 13:07

«Για τα ρωσικά στρατεύματα, η Ουκρανία είναι οι πύλες της Ευρώπης, όπου θέλουν να εισβάλουν, αλλά η βαρβαρότητα δεν πρέπει να αφεθεί να περάσει», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στο ιταλικό κοινοβούλιο σήμερα Τρίτη το πρωί.

Απαντώντας, σύμφωνα με το Reuters, ο ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει προσφέρει «ηρωική» αντίσταση και ότι η Ιταλία θα υποστηρίξει την προσπάθεια του Κιέβου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η αλαζονεία της ρωσικής κυβέρνησης συγκρούστηκε με την αξιοπρέπεια του ουκρανικού λαού, ο οποίος κατάφερε να περιορίσει τους επεκτατικούς στόχους της Μόσχας και να επιβάλει τεράστιο κόστος στον στρατό εισβολής», ανέφερε ο Ντράγκι απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο μετά την ομιλία του Ζελένσκι.

Τελευταία ενημέρωση 12:49

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Twitter ότι μίλησε με τον Πάπα Φραγκίσκο. «Μίλησα με την Αυτού Αγιότητα για τη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση και τον αποκλεισμό των διαδρόμων διάσωσης από τα ρωσικά στρατεύματα. Ο μεσολαβητικός ρόλος της Αγίας Έδρας στον τερματισμό του ανθρώπινου πόνου θα εκτιμηθεί. Ευχαριστώ για τις προσευχές για την Ουκρανία και την ειρήνη».

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022

Τελευταία ενημέρωση 12:41

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκή Ένωσης σκοπεύουν να δημιουργήσουν Ταμείο Αλληλεγγύης στην Ουκρανία που αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή, ως ενίσχυση, προκειμένου να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο, αναφέρεται σε προσχέδιο εγγράφου που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τελευταία ενημέρωση 12:23

Η πτώση της Μαριούπολης θα ήταν οικονομικό πλήγμα για την Ουκρανία και συμβολική νίκη για τη Ρωσία, αναφέρεται σε σημερινό άρθρο του Guardian. Η Μαριούπολη είναι μεταλλουργικό κέντρο για τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, την κατασκευή βαρέων μηχανημάτων και τις επισκευές πλοίων.

Τα μεγαλύτερα εργοστάσια χάλυβα της Ουκρανίας που ανήκουν στον κορυφαίο μεταλλουργικό όμιλο της χώρας, Metinvest, βρίσκονται στη Μαριούπολη. Ένα από αυτά, το Azovstal, υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσικούς βομβαρδισμούς αυτή την εβδομάδα.

Στη Μαριούπολη βρίσκεται επίσης το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα από το οποίο η Ουκρανία εξάγει σιτηρά, σίδηρο και χάλυβα.

Επιπλέον, η Μαριούπολη βρίσκεται στο έδαφος που διεκδικεί η λεγόμενη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ, την οποία αναγνώρισε η Ρωσία πριν από την πλήρη εισβολή, αλλά είναι επίσης μέρος του οράματος του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη «Novorossiya», που εκτείνεται στην ανατολική και νότια Ουκρανία κατά μήκος της ακτογραμμής της Μαύρης Θάλασσας και καλύπτει περιοχή που χαρακτηρίζει ο Πούτιν ως «ιστορικά ρωσικά εδάφη».

Τελευταία ενημέρωση 12:17

Δύο γιοτ του ρώσου δισεκατομμυριούχου Ρομάν Αμπράμοβιτς βρήκαν καταφύγιο στην νοτιοδυτική Τουρκία, η οποία δεν εφαρμόζει τις δυτικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά των ρώσων ολιγαρχών μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά την θαλαμηγό μήκους 140 μέτρων My Solaris που ελλιμενίσθηκε χθες στο Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός), η θαλαμηγός Eclipse, η οποία παρουσιάζεται ως η δεύτερη σε μήκος στον κόσμο, με σημαία Βερμούδων, έδεσε σήμερα λίγο νοτιότερα, στο λιμάνι της Μαρμαρίδας, έπειτα από πολυήμερο ταξίδι στην Μεσόγειο, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης της κίνησης των πλοίων.

Ομάδα Ουκρανών που επέβαιναν σε φουσκωτό πλησίασε το My Solaris στο λιμάνι του Μπόντρουμ για να διαμαρτυρηθεί για την παρουσία της θαλαμηγού του Αμπράμοβιτς σε τουρκικά νερά.

«Δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ. Όχι στον πόλεμο στην Ουκρανία. Εξω το ρωσικό πλοίο, έξω!» φώναζαν οι διαδηλωτές κρατώντας ουκρανικές σημαίες.

Τελευταία ενημέρωση 12:00

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ απηύθυνε νέα έκκληση στη Ρωσία να επιτρέψει οι ανθρωπιστικές προμήθειες να φτάσουν στην πολιορκημένη Μαριούπολη, καθώς και να αφήσει τους αμάχους να φύγουν.

«Απαιτούμε το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου για τους αμάχους», δήλωσε η Βερεστσούκ, σύμφωνα με το Reuters. Η ίδια είπε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εμποδίζουν τις ανθρωπιστικές προμήθειες να φτάσουν στους κατοίκους της Χερσώνας.

Τελευταία ενημέρωση 11:55

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φέρνει αβεβαιότητα, θα αυξήσει τον πληθωρισμό στο 5% στην ευρωζώνη το 2022 ενώ η ανάπτυξη θα μειωθεί κατά μισή μονάδα, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Λουίς ντε Γκίντος, μιλώντας στο συνέδριο «Banking Summit: Ανοίγοντας δρόμο για την ανάπτυξη».

Αλλά, είπε, υπάρχει και το λιγότερο αισιόδοξο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο, ο πληθωρισμός ενδέχεται ακόμα και να ξεπεράσει το 7%. Σημειώνοντας ωστόσο, ότι έως στιγμής μάλλον πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα στασιμοπληθωρισμού.

Τελευταία ενημέρωση 11:52

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ρωσίας είναι να θέσει υπό τον έλεγχό της την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, αλλά η προσπάθειά της να το κάνει συνιστά «αυτοκτονία», δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Ολέξι Αρεστόβιτς.

Οι ενεργές εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία μπορεί να τελειώσουν σε δύο με τρεις εβδομάδες, σημείωσε επίσης ο ίδιος.

Τελευταία ενημέρωση 11:35

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ τάσσεται υπέρ της απονομής στην Ουκρανία του καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αν κάποιος σήμερα πολεμά για τις ευρωπαϊκές αξίες, αυτοί είναι οι Ουκρανοί. Και για αυτό υποστηρίζω ότι πρέπει να τους δοθεί το στάτους του υποψήφιου προς ένταξη. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε ισχυρό πολιτικό μήνυμα, πολύ πιο σημαντικό από το χειροκρότημα ή μια απονομή βραβείου», δήλωσε ο Βέμπερ νωρίτερα σήμερα στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF.

Όπως τόνισε, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναμένει «σαφέστερα μηνύματα στήριξης» στην Ουκρανία, καθώς και κυρώσεις στο πεδίο προμήθειας ενέργειας από τη Ρωσία, ειδικά άνθρακα και πετρελαίου.

Τελευταία ενημέρωση 11:31

Ο ουκρανός βουλευτής Ντμίτρο Γκουρίν περιέγραψε την κατάσταση στη γενέτειρά του τη Μαριούπολη ως «έγκλημα πολέμου», δηλώνοντας στο βρετανικό Sky News ότι «οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν ποτέ, οι πυροβολισμοί δεν σταματούν ποτέ».

«Υπάρχουν 300.000 άνθρωποι στη Μαριούπολη χωρίς φαγητό. Δεν είναι πια πόλεμος. Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία θέλει να αρχίσει η πείνα μόνο και μόνο για να επιβάλει τη διπλωματική της θέση», ανέφερε ο ίδιος.

Ο Γκουρίν πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή είναι «πολύ απαισιόδοξος» για διπλωματική επίλυση της κατάστασης, λέγοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα άξιζε «λιγότερο από το χαρτί στο οποίο γράφτηκε».

Τελευταία ενημέρωση 11:25

Η φινλανδική εταιρεία Nokian Tires ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την παραγωγή στη Ρωσία για να διατηρήσει τον έλεγχο του τοπικού της εργοστασίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nokian, Τζούκα Μοΐζιο, ανέφερε σε συνέντευξη ότι η εταιρεία δεν θα ήθελε το ρωσικό εργοστάσιό της να καταλήξει «σε λάθος χέρια» και επιδιώκει να αποφευχθεί η χρήση των εγκαταστάσεών της για την κατασκευή ελαστικών για τον στρατό.

«Κατά τη γνώμη μας είναι καλύτερα το εργοστάσιο να είναι στον έλεγχό μας παρά σε κάποιον άλλο», είπε ο Μοΐζιο στη που επικαλείται το Reuters.

Οι μετοχές της Nokian υποχώρησαν έως και 13% τη Δευτέρα, αφού τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η εταιρεία φαινόταν να λέει στους αναλυτές ότι θα επιδίωκε να κερδίσει μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές που αποχωρούν από τη Ρωσία. Η Nokian το διέψευσε την Τρίτη.

Τελευταία ενημέρωση 11:11

Ο Δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Μπορισπόλ, που βρίσκεται κοντά το διεθνές αεροδρόμιο, στα περίχωρα του Κιέβου συμβούλεψε την Τρίτη τον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψουν την περιοχή, εάν μπορούν, λόγω των μαχών σε κοντινή απόσταση. Ο Βολοντίμιρ Μπορισένκο είπε σε βιντεοδιάγγελμα ότι σημειώθηκαν μάχες στην περιοχή του Κιέβου όπου βρίσκεται το Boryspil.

«Δεν χρειάζεται να βρίσκεστε στην πόλη τώρα, καθώς ήδη διεξάγονται μάχες στην περιοχή γύρω της. Καλώ τον άμαχο πληθυσμό να είναι έξυπνος, να απευθυνθεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο και να φύγει από την πόλη μόλις παρουσιαστεί ευκαιρία» είπε.

Τελευταία ενημέρωση 11:07

Πάνω από 3, 528 εκατ. Ουκρανοί έχουν διαφύγει στο εξωτερικό σύμφωνα με την Υπηρεσία Προσφύγων των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR), που επικαλείται το Reuters. Περισσότερα από δύο εκατομμύρια έχουν περάσει στην Πολωνία, αναφέρει το πρακτορείο.

Τελευταία ενημέρωση 10:44

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι οι προσπάθειές της για την απομάκρυνση αμάχων από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις στη χώρα επικεντρώνονται στην Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα, αλλά δεν ανακοίνωσε νέες συμφωνίες με τη Ρωσία που θα επιτρέπουν την ασφαλή διαφυγή εγκλωβισμένων κατοίκων.

«Επικεντρωνόμαστε στις απομακρύνσεις από την Μαριούπολη», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Αυτή παρέθεσε έναν αριθμό τοποθεσιών στις οποίες θα γίνουν προσπάθειες να απομακρυνθούν άμαχοι με λεωφορεία, αλλά η Μαριούπολη δεν βρισκόταν μεταξύ αυτών. Επίσης δεν αναφέρθηκε καθόλου σε νέες συμφωνίες με τη Ρωσία για την δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων» για την απομάκρυνση αμάχων.

Τελευταία ενημέρωση 10:22

Παιδιά πρόσφυγες από την Ουκρανία κοιμούνται στο πάτωμα στον κεντρικό σταθμό της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Το βίντεο ανάρτησε η Ίκα Φέρερ Γκοτίτς, δημοσιογράφος τηλεοπτικού σταθμού.

Ukrainian children sleeping on the Central Station floor. We have just been granted permission to get into one of the top floor wings. This is what 9am looks like on #Warsaw Central. Poland is now hosting over two million refugees. | @N1info @N1infoZG @N1infoBG @N1infoSA #Ukraine pic.twitter.com/ChO0Hsbajk — Ika Ferrer Gotić (@IkaFerrerGotic) March 22, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:13

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι κρίθηκε ένοχος για απάτη μεγάλης κλίμακας από ρωσικό δικαστήριο, αναφέρει το Reuters. Οι Ρώσοι εισαγγελείς επιδιώκουν να μεταφέρουν τον Ναβάλνι σε φυλακή υψίστης ασφαλείας για 13 χρόνια με τις κατηγορίες της απάτης και της περιφρόνησης του δικαστηρίου.

Ο Ναβάλνι εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών σε φυλακές ανατολικά της Μόσχας για παραβιάσεις των όρων αποφυλάκισής του, οι οποίες σχετίζονται με κατηγορίες που ο ίδιος λέει ότι κατασκευάστηκαν για πολιτικούς σκοπούς.

Τελευταία ενημέρωση 10:01

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών απείλησε την Τρίτη τις Ηνωμένες Πολιτείες με αντίμετρα για τις κυρώσεις κατά κινέζων αξιωματούχων και χαρακτήρισε την Ουάσιγκτον «τον κύριο παραβάτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο».

Η απειλή αντικυρώσεων από το Πεκίνο έρχεται λίγες μέρες μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν με έντονους όρους ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Τελευταία ενημέρωση 09:48

Ο βρετανός υπουργός Επιχειρήσεων, Πολ Σκάλι, μιλώντας στο Sky News, το πρωί της Τρίτης ρωτήθηκε για την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σχεττικά με τα χημικά όπλα και για το πώς αντιμετωπίζεται η απειλή από τη Δύση.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είναι αποφασισμένοι να διασφαλίσουν ότι θα αναλάβουμε κάθε πρωτοβουλία στη διεθνή κοινότητα για να αντιμετωπίσουμε τα εγκλήματα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτός είναι ο πόλεμος του Βλαντιμίρ Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας. Δεν είναι ο ρωσικός λαός. Επομένως, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να κάνουμε έκκληση στον ρωσικό λαό να βάλει ένα τέλος σε αυτό».

Ρωτήθηκε επίσης για τις προσπάθειες της Βρετανίας να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. Απάντησε ότι το Λονδίνο έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 1.000 άτομα και οντότητες. «Ψηφίσαμε το νομοσχέδιο για το οικονομικό΄έγκλημα την περασμένη εβδομάδα, το οποίο περιελάμβανε την καταχώριση της πραγματικής ιδιοκτησίας ακινήτων εντός της Βρετανίας, ώστε να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο για την καλύτερη στόχευση κυρώσεων κατά των ατόμων που υποστηρίζουν τον Πούτιν.

Τελευταία ενημέρωση 09:29

Μόνο μια συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο, δήλωσε ο στενός συνεργάτης του ουκρανού προέδρου, Μιχαίλ Ποντόλιακ.

Σε συνέντευξή του στο BBC ο Ποντόλιακ πρόσθεσε ότι έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για μια τέτοια συνάντηση, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τελευταία ενημέρωση 09:22

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανακοίνωσε την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters, ότι συνεχίζει να προμηθεύει φυσικό αέριο την Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα αιτήματα των ευρωπαίων καταναλωτών.

Η εταιρεία ανέφερε ότι τα αιτήματα ανήλθαν σε 108 εκατ. κυβικά μέτρα για τις 22 Μαρτίου, από 104,7 εκατ. κυβικά μέτρα για τις 21 Μαρτίου.

Τελευταία ενημέρωση 09:04

Η Ιαπωνία επέκρινε την απόφαση της Ρωσίας να αποσυρθεί από τις διμερείς συνομιλίες για τη συνθήκη ειρήνης για τον επίσημο τερματισμό των εχθροπραξιών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Μόσχας και Τόκιο.

Η Ρωσία και η Ιαπωνία δεν έχουν ακόμη επίσημα τερματίσει τις εχθροπραξίες λόγω της αντιπαράθεσης για τα νησιά που βρίσκονται έξω από το βορειότερο νησί της Ιαπωνίας Χοκάιντο. Είναι γνωστά στη Ρωσία ως Νότιες Κουρίλες και στην Ιαπωνία ως Βόρεια Εδάφη.

Η απόφαση της Μόσχας να αποσυρθεί από τις συνομιλίες έρχεται ως αντίποινα στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το Τόκιο για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τα νησιά καταλήφθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και η Ρωσία ισχυρίζεται ότι η απόκτηση ήταν τόσο δίκαιη όσο οποιαδήποτε διεθνής αλλαγή συνόρων μετά τον πόλεμο. Η Ιαπωνία το αμφισβήτησε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε τη Δευτέρα: «Υπό τις παρούσες συνθήκες η Ρωσία δεν σκοπεύει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία για μια συνθήκη ειρήνης» επικαλούμενη τις «ανοιχτές εχθρικές θέσεις και τις προσπάθειες της Ιαπωνίας να βλάψει τα συμφέροντα της χώρας μας».

Κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνόδου την Τρίτη, ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα απάντησε: Η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η απάντηση της Ρωσίας να το πιέσει στις σχέσεις Ιαπωνίας-Ρωσίας είναι εξαιρετικά άδικη και εντελώς απαράδεκτη. Η Ιαπωνία θα ήθελε να διαμαρτυρηθεί για αυτήν την κίνηση. Θα ενωθούμε με τη διεθνή κοινότητα και θα αναλάβουμε δράση εξυγίανσης, ώστε η Ιαπωνία να συνεχίσει να ακολουθεί τα θεμέλια της διεθνούς τάξης».

Η Ιαπωνία έχει επιβάλει κυρώσεις σε 76 Ρώσους ιδιώτες, επτά τράπεζες και 12 άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων της άμυνας και της κρατικής εξαγωγέας όπλων, Rosoboronexport.

Τελευταία ενημέρωση 08:57

Βίντεο με ρωσόφωνους αυτονομιστές της περιοχής του Ντόνετσκ, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούν θερμοβαρικές ρουκέτες δημοσιεύει το ΒΒC σημειώνοντας ότι η αυθεντικότητά του έχει επιβεβαιωθεί.

Στο βίντεο οι ρουκέτες φαίνεται να εκτοξεύονται από ρωσικής κατασκευής πολλαπλό εκτοξευτήρα τύπου TOS-1A.

The separatist DNR published a video showing Russian TOS-1A thermobaric MLRS firing on Ukrainian targets. https://t.co/vlhPBFOSan pic.twitter.com/Z2NROIX90s — Rob Lee (@RALee85) March 20, 2022

Τελευταία ενημέρωση 08:39

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δημοσίευσε την τελευταία του έκθεση πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκρούουν τις ρωσικές προσπάθειες να καταλάβουν τη Μαριούπολη.

Η έκθεση αναφέρει: «Παρά τις σφοδρές μάχες, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αποκρούουν τις ρωσικές προσπάθειες να καταλάβουν τη νότια πόλη της Μαριούπολης.

Οι ρωσικές δυνάμεις σε άλλα μέρη της Ουκρανίας διανύουν ακόμα μια μέρα περιορισμένης προόδου, με τις περισσότερες δυνάμεις να έχουν σταματήσει σε μεγάλο βαθμό. Αρκετές πόλεις της Ουκρανίας συνεχίζουν να υφίστανται σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό αέρος και πυροβολικού με τον ΟΗΕ να αναφέρει ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια Ουκρανοί είναι πλέον εσωτερικά εκτοπισμένοι ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας».

Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/H04Aix2uOs pic.twitter.com/TWVZbPaPTh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2022

Τελευταία ενημέρωση 08:14

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι μόνο η Ινδία μεταξύ των μελών της ομάδας των χωρών Quad ήταν «κάπως ασταθής» όσον αφορά τη δράση κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, καθώς η χώρα προσπαθεί να ισορροπήσει τους δεσμούς της με τη Ρωσία και τη Δύση.

Ενώ οι άλλες χώρες της ομάδας - οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Αυστραλία - έχουν επιβάλει κυρώσεις σε ρωσικές οντότητες ή άτομα, η Ινδία δεν έχει επιβάλει ούτε καν καταδίκασε τη Ρωσία, τον μεγαλύτερο προμηθευτή στρατιωτικού υλικού της.

Ο Μπάιντεν ανέφερε μιλώντας σε εκδήλωση τη Δευτέρα πως «ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα, παρουσιάσαμε ενιαίο μέτωπο σε όλο το ΝΑΤΟ και στον Ειρηνικό με την πιθανή εξαίρεση της Ινδίας που είναι πιο διστακτική».

Μετά από τηλε-σύνοδο κορυφής μεταξύ του Αυστραλού πρωθυπουργού Σκοτ ​​Μόρισον και του Ινδού ομολόγου του, Ναρέντρα Μόντι, τη Δευτέρα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανακοίνωσε ότι η Αυστραλία κατανοεί τη θέση της Ινδίας για την Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η Ινδία εξακολουθεί να εξαρτάται από τη Ρωσία για συνεχή προμήθεια όπλων και πυρομαχικών εν μέσω αντιπαράθεσης στα σύνορα των Ιμαλαΐων με την Κίνα και έντασης με το Πακιστάν. Η Ινδία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αγοράσει περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο με έκπτωση, με δύο ινδικές κρατικές εταιρείες να παρήγγειλαν πρόσφατα 5 εκατομμύρια βαρέλια.

Τελευταία ενημέρωση 07:50

Σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις απωθούν τις ρωσικές και έχουν επιβραδύνει την προέλασή τους.

Πρόσθεσε ότι ρωσικό αεροπλάνο καταρρίφθηκε στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

🔊Звернення Президента України @ZelenskyyUa за підсумками 26-го дня війни:



💬«Це був день важких подій. Важких висновків. Але це був іще один день, який наближає нас до нашої перемоги. До миру для нашої держави».



Повне відеозвернення за посиланням ➡️ https://t.co/RN9Ms7YKTK pic.twitter.com/BJIX0ZphpS — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 22, 2022

Τελευταία ενημέρωση 07:43

Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις του ανακατέλαβαν την πόλη Μακάροφ, μόλις 50 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου. Σε μια ενημέρωση που παρείχε το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματούχοι είπαν ότι οι δυνάμεις τους απώθησαν τα ρωσικά στρατεύματα έξω από την πόλη.

«Λόγω της αντεπίθεσης… ο εχθρός αναγκάζεται να υποχωρήσει σε δυσμενή σύνορα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, χάρη στις ηρωικές ενέργειες των υπερασπιστών μας, η κρατική σημαία της Ουκρανίας υψώθηκε πάνω από την πόλη Μακάροφ, ο εχθρός απορρίφθηκε». Η υποτιθέμενη νίκη έρχεται τρεις ημέρες μετά από ρωσική επίθεση με όλμους που έπληξε την πόλη και σκότωσε επτά ανθρώπους, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Τελευταία ενημέρωση 07:27

Οι ρωσικές προμήθειες θα διαρκέσουν «όχι περισσότερο από τρεις μέρες», ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Σύμφωνα με έκθεση του ουκρανικού στρατού που δημοσίευσε την επιχειρησιακή του έκθεση στις 6 το πρωί σήμερα Τρίτη, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποθέματα πυρομαχικών και τροφίμων που θα διαρκέσουν μέχρι τρία 24ωρα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής που επιχειρούν στην Ουκρανία έχουν αποθέματα πυρομαχικών και τροφίμων για όχι περισσότερο από τρεις ημέρες».

Αξιωματούχοι είπαν ότι η κατάσταση είναι παρόμοια με τα καύσιμα και κατηγόρησαν την αδυναμία της Ρωσίας να οργανώσει αγωγό για να καλύψει τις ανάγκες των στρατευμάτων ως την αιτία πίσω από την υλικοτεχνική αποτυχία.

Αναφέροντας συγκεκριμένο παράδειγμα στην περιοχή Οκτίρκα της περιφέρειας Σούμι, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν ότι «η ανυπακοή των Ρώσων στρατιωτικών» οδήγησε περίπου 300 στρατιώτες στο να αρνηθούν να εκτελέσουν εντολές.

Και στα εδάφη της περιοχής Λουγκάνσκ, λόγω των μεγάλων απωλειών ανθρώπινου δυναμικού, η Ουκρανία ανέφερε ότι η Ρωσία «συνεχίζει να κινητοποιεί πολίτες του οιονεί σχηματισμού του LPR» ωστόσο «ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν υποστηρίζει την πολιτική των κατακτητών , δεν θέλει να πάρει τα όπλα και κρύβεται από τους εκπροσώπους της κατοχικής εξουσίας».

Σημαντικό είναι ότι η επιστράτευση γίνεται χαοτικά, οι άνθρωποι που κινητοποιούνται δεν κατανέμονται ανά ειδικότητες, οι περισσότεροι δεν έχουν στρατιωτική ειδικότητα, γιατί δεν έχουν υπηρετήσει ποτέ. Υπογράφονται συμβόλαια με πολίτες που έχουν ρωσικά διαβατήρια και όσοι έχουν μόνο ψευδοδημοκρατικό διαβατήριο εγγράφονται ως εθελοντές».

Σε προηγούμενη αναφορά, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις κρατούν τον χερσαίο διάδρομο με την Κριμαία και εμποδίζουν την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα.

Η πόλη Σούμι είναι επίσης μερικώς αποκλεισμένη, ενώ οι βομβαρδισμοί πυροβολικού συνεχίζονται στην πόλη του Χάρκοβο. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπολογίζουν ότι οι Ρώσοι έχασαν περίπου 300 άτομα μόνο τη Δευτέρα.

«Αναμένεται ότι ο εχθρός θα συνεχίσει να εκτοξεύει ύπουλα πυραύλους και βομβαρδισμούς και να πραγματοποιεί πυροβολικούς βομβαρδισμούς κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας πυροβολικό αεριωθουμένων, αεροσκάφη, όπλα υψηλής ακρίβειας και αδιάκριτα πυρομαχικά», αναφέρει η έκθεση.

Τελευταία ενημέρωση: 07:12

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει εκ νέου αύριο Τετάρτη για να συζητήσει την κρίση στην Ουκρανία και ενδέχεται να ψηφίσει επί σχεδίου απόφασης με την οποία θα στηλιτεύει τις ανθρωπιστικές συνέπειες της επίθεσης της Ρωσίας.

Το κείμενο αυτό αναμένεται να εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία από το σώμα των 193 μελών, στο οποίο κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα βέτο.

Είναι πιθανό, αν και όχι σίγουρο, η ψηφοφορία να γίνει αύριο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 141 ψήφοι, όπως στο προηγούμενο ψήφισμα καταδίκης του πολέμου, που εγκρίθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Το πρώτο προσχέδιο, που συμβουλεύτηκε το Γερμανικό Πρακτορείο, αξιώνει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες από την πλευρά της Ρωσίας και ιδίως οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών και αμάχων. Ακόμη, ζητεί η Μόσχα να αποσύρει το συντομότερο τα στρατεύματά της από την ουκρανική επικράτεια.

Έχει καταρτιστεί επίσης ανταγωνιστικό σχέδιο απόφασης από τη Νότια Αφρική, που δεν αναφέρεται ονομαστικά στη Ρωσία. Είναι ασαφές εάν θα τεθεί σε ψηφοφορία.

Συνάντηση κορυφής θέλει το Κίεβο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε στην ανάγκη «συνάντησης», «οποιασδήποτε μορφής», με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν «για να σταματήσει ο πόλεμος» στην Ουκρανία, σύμφωνα με αποσπάσματα τηλεοπτικής συνέντευξης που μεταδίδει το Interfax.

«Πιστεύω ότι χωρίς αυτή τη συνάντηση είναι αδύνατο να καταλάβουμε πλήρως για τι είναι έτοιμοι (οι Ρώσοι) προκειμένου να σταματήσουν τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη.

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι δεν θα ήταν δυνατόν σε μια τέτοια συνάντηση να αποφασιστεί το μέλλον των εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος τόνισε πρόσφατα ότι «χωρίς διαπραγματεύσεις δεν θα σταματήσει ο πόλεμος», έχει επανειλημμένως ζητήσει μια συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν, αλλά η σημερινή έκκλησή του ήταν ιδιαίτερα επίμονη, όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, έχουν πραγματοποιηθεί πολλοί γύροι συνομιλιών μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών, χωρίς ωστόσο ουσιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ουκρανικό δημοψήφιασμα

Και ενώ μαίνεται η διπλωματική αντιπαράθεση, ο ουκρανός Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στον ουκρανικό τηλεοπτικό σταθμό Suspilne ότι οι τελικοί συμβιβασμοί στις οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα αποφασιστούν με ένα εξολοκλήρου ουκρανικό δημοψήφισμα, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Tass.

«Το έχω ξεκαθαρίσει σε όλες τις διαπραγματευτικές ομάδες», τόνισε ο Ζελένσκι. «Ο λαός θα πρέπει να μιλήσει και αντιδράσει σε οποιαδήποτε μορφή συμβιβασμού. Και ποιοι θα είναι αυτοί (οι συμβιβασμοί) είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ουκρανική δημόσια τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ζητήματα που θα μπορούσαν να τεθούν σε δημοψήφισμα ενδεχομένως να αφορούν εδάφη υπό κατοχή από τις ρωσικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, καθώς και οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρονται από άλλες χώρες στην Ουκρανία αντί για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, συμπλήρωσε.

Όπως τόνισε ο Ζελένσκι, σε θέματα εγγυήσεων ασφαλείας, μιλάμε για συνταγματικές αλλαγές και αλλαγές στην ουκρανική νομοθεσία. Όπως τόνισε «οι αλλαγές μπορεί να είναι ιστορικές, οπότε το Κίεβο θα έρθει σε δημοψήφισμα».

Χρήση χημικών όπλων

Εντωμεταξύ, ότι οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης της Ρωσίας ότι η Ουκρανία διαθέτει βιολογικά και χημικά όπλα είναι ψευδείς και δείχνουν πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει εκείνος διαταγή να χρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χθες Δευτέρα, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη γι’ αυτό.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι με την πλάτη στον τοίχο και μιλάει τώρα για νέα προσχήματα που απεργάζεται, υποστηρίζοντας ότι εμείς στην Αμερική έχουμε βιολογικά και χημικά όπλα στην Ευρώπη», πράγμα που «απλά δεν είναι αλήθεια», είπε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συζήτησης θεωρητικά αφιερωμένης σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Οι Ρώσοι «λένε επίσης ότι η Ουκρανία έχει βιολογικά και χημικά όπλα (...). Αυτή είναι σαφής ένδειξη πως (ο Βλαντίμιρ Πούτιν) εξετάζει τη χρήση τους», πρόσθεσε, κατηγορία που επαναλαμβάνουν συνεχώς το τελευταίο διάστημα στελέχη της κυβέρνησής του και κυβερνήσεων κρατών-μελών του NATO.

Η Ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο για τις δηλώσεις του κ. Μπάιντεν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε το Κίεβο, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη, ότι σχεδιάζει επίθεση με χημικά όπλα εναντίον του ίδιου του ουκρανικού λαού και να κατηγορήσει κατόπιν τη Μόσχα. Χθες Δευτέρα, η Ρωσία κατηγόρησε «ουκρανούς εθνικιστές» πως προκάλεσαν διαρροή αμμωνίας σε εργοστάσιο λιπασμάτων στη Σούμι.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο σύμβουλος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν προειδοποίησε τον Νικολάι Πάτρουσεφ, τον γραμματέα του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ρωσίας, ότι θα υπάρξουν συνέπειες εάν ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιήσει χημικά ή βιολογικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η αμερικανική προεδρία δεν ξεκαθάρισε ποιες θα ήταν αυτές οι συνέπειες.

Βαριές απώλλειες για τον ρωσικό στρατό

Πάντως, οι ρωσικές απώλειες αυξάνονται στο πεδίο. Η προσκείμενη στο Κρεμλίνο εφημερίδα Κομσομόλσκαγια Πράβντα δημοσίευσε στην ηλεκτρονική της έκδοση την Κυριακή, για μερικές ώρες, ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό των απωλειών του πολέμου στην Ουκρανία στις τάξεις του ρωσικού στρατού — προτού τον διαγράψει.

Το προχθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείτο το υπουργείο Άμυνας, αναφερόταν σε 9.861 νεκρούς ρώσους στρατιωτικούς από την έναρξη του πολέμου.

Πρόκειται για αριθμό πολλαπλάσιο των 498 πεσόντων, του μοναδικού επίσημου απολογισμού που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη Μόσχα.

Ωστόσο το επίμαχο απόσπασμα του κειμένου της εφημερίδας διαγράφτηκε μερικές ώρες αργότερα. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής καμιά εξήγηση από τη διεύθυνση σύνταξής της.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης διερωτώνται για τον απολογισμό και το εάν ήταν ακριβής. Ορισμένα επισήμαναν ότι την Κυριακή δεν ανακοινώθηκε κανένας απολογισμός στην καθημερινή ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας.

Δημοσιογράφος της Wall Street Journal σχολίασε χαρακτηριστικά μέσω Twitter πως είτε ο ιστότοπος της Κομσομόλσκαγια Πράβντα υπέστη πειρατεία, ή η εφημερίδα είχε την πληροφορία αυτή από δικές της πηγές στο υπουργείο και τη δημοσίευσε.

Εάν ο αριθμός που δημοσιεύτηκε είναι ακριβής, σημαίνει ότι οι απώλειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά βαριές, ακόμη περισσότερο διότι τις υπέστη μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Συγκριτικά, στον πόλεμο του Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980 ο στρατός της πάλαι ποτέ σοβιετικής ένωσης έχασε κάπου 15.000 στρατιώτες σε περίοδο εννέα ετών.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε την Κυριακή ότι αφότου άρχισε την 24η Φεβρουαρίου η εισβολή στη χώρα του έχουν σκοτωθεί κάπου 14.000 ρώσοι στρατιωτικοί.

Ούτε ο αριθμός που δημοσίευσε η ρωσική εφημερίδα, ούτε ο αριθμός που έδωσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Το Κρεμλίνο παρακολουθεί πολύ στενά την κάλυψη στα ΜΜΕ του πολέμου, στον οποίο αναφέρεται με τον όρο «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».