Ισημερινός: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ ταρακούνησε τη χώρα - Προκλήθηκαν ζημιές

Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε χθες Πέμπτη στον Ισημερινό, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής, χωρίς να αναφερθούν θύματα, αν και υπήρξαν κάποιες υλικές ζημιές στο λιμάνι της Γουαγιακίλ, κοντά στο επίκεντρο. Ο σεισμός έγινε «αισθητός σε εθνική κλίμακα», διευκρίνισε ο οργανισμός.

Καταγράφηκε στις 17:30 (τοπική ώρα· σήμερα στις 01:30 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα από το χωριό Σιμόν Μπολίβαρ, στα περίχωρα της Γουαγιακίλ, μεγάλου λιμανιού και οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας.

Καλώντας τον πληθυσμό να παραμείνει «ψύχραιμος», ο πρόεδρος Γκιγιέρμο Λάσο ανέφερε μέσω Twitter πως έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές για «να αποτιμήσουν τις ενδεχόμενες ζημιές στην περιοχή».

More videos of the magnitude 6.1 Earthquake that was felt strong at #Guayaquil , and which had an epicenter in Simón Bolívar #Guayas #Ecuador https://t.co/4EuFQro7J7