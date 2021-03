Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη - Μπάιντεν: Ισχυρός στρατηγικός εταίρος οι ΗΠΑ

Σε νέες ακόμη ισχυρότερες βάσεις εισέρχεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας ΗΠΑ όπως προκύπτει και από τη χθεσινή 30λεπτη επικοινωνία που είχαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τζο Μπάιντεν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει δείξει τις προθέσεις του έναντι της χώρας μας από την αρχή της θητείας, με αποκορύφωμα όμως τις χθεσινές παρεμβάσεις του και τα μηνύματα με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την επανάσταση του 1821.

Στα 30 λεπτά της επικοινωνίας το κλίμα ήταν ιδιαιτέρως θετικό ενώ τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν στην ανατολική Μεσόγειο, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη σε συνδυασμό και με το ζήτημα της πανδημίας για το οποίο ο Τζό Μπάιντεν δίδει ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός έθεσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και των ενεργειών της Άγκυρας που δημιουργούν προβλήματα στην ανατολική Μεσόγειο επιδιώκοντας την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η επικοινωνία έγινε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετείχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο της παρουσίασης της πολιτικής που θα προωθήσει.

Αν και δεν υπήρξε διαρροή περισσότερων πληροφοριών αναφορικά με το περιεχόμενο της συζήτησης τα όσα προηγήθηκαν της επικοινωνίας είναι ενδεικτικά τόσο των προθέσεων του προέδρου των ΗΠΑ όσο και του τρόπου που αντιμετωπίζει την Ελλάδα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο twitter μετά τη Σύνοδο Κορυφής των «27» ανέφερε πως είχε μια θερμή και εποικοδομητική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Συζητήσαμε εκτενώς τους κοινούς δεσμούς των εθνών μας, επ' ευκαιρία των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, καθώς και σημασία της διαρκούς ισχυροποίησης της συνεργασίας μας», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Κυρ. Μητσοτάκης.

