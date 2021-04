Ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα για ανακούφιση από τις εποχικές αλλεργίες

Οι αλλεργίες εμφανίζουν ιδιαίτερη έξαρση την Άνοιξη με τα συμπτώματά τους να επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η εκδήλωσή τους συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την «εσφαλμένη» στροφή του προς μη βλαπτικές ουσίες του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της φυσιολογικής λειτουργίας του, με στόχο την ανακούφιση από τα ενοχλητικά συμπτώματα διαταραχών, όπως είναι αυτή της αλλεργικής ρινίτιδας.

Αλλεργική Ρινίτιδα – μια εξαιρετικά συχνή χρόνια ασθένεια

Μια από τις συχνότερες χρόνιες παθήσεις θεωρείται η αλλεργική ρινίτιδα, καθώς επηρεάζει το 10 έως 30% των ενηλίκων και έως 40% των παιδιών παγκοσμίως2. Παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, η οποία προκαλείται από το αυξημένο φορτίο της ατμόσφαιρας σε αλλεργιογόνα. Τα συμπτώματά της έχουν κυρίως να κάνουν με ρινική συμφόρηση και κνησμό, φτέρνισμα, καταρροή, καθώς και με οφθαλμικές επιδράσεις όπως φαγούρα και ερυθρότητα στα μάτια1. Το 50% των ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα εμφανίζουν συμπτώματα έως και 4 μήνες το χρόνο, ενώ το 20% των ασθενών εμφανίζει συμπτώματα για περισσότερο από 9 μήνες2! Τα περισσότερα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας οφείλονται σε μια φλεγμονώδη κατάσταση του ρινικού βλεννογόνου που πυροδοτείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ περιβαλλοντικών αλλεργιογόνων και μηχανισμών του ανοσοποιητικού συστήματος σε ευαισθητοποιημένα άτομα1.

Οι μηχανισμοί του ανοσοποιητικού συστήματος στρέφονται ενάντια στους παθογόνους παράγοντες και… τις «μη βλαπτικές» ουσίες του περιβάλλοντος

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστημα οργάνων και βιολογικών μηχανισμών με σημαντικότερα το μυελό των οστών και το θύμο αδένα. Εκεί δημιουργούνται και αναπτύσσονται τα ειδικά κύτταρά του. Ο κύριος ρόλος του έχει να κάνει με την προστασία του οργανισμού από τους επιβλαβείς παράγοντες.

Με τον όρο αντιγόνο υποδηλώνεται οτιδήποτε αναγνωρίζει ο οργανισμός μας ως «ξένο». Αυτό μπορεί να είναι είτε κάποιος μικροοργανισμός, είτε κάποια άλλη ουσία. Η ανάπτυξη ανοσολογικής απάντησης πυροδοτείται από την ανά πάσα στιγμή έκθεση του οργανισμού σε ένα αντιγόνο.

Η ανοσολογική απάντηση περιλαμβάνει τους μη ειδικούς μηχανισμούς άμυνας, όπως είναι οι φυσιολογικοί φραγμοί του δέρματος και των βλεννογόνων και κάποιους γενικούς μηχανισμούς άμυνας που ενεργοποιούνται μετά την επίδραση του βλαπτικού ερεθίσματος. Εκτός από τους μη ειδικούς μηχανισμούς, στο ανοσοποιητικό σύστημα υπάρχουν και ειδικοί μηχανισμοί που περιλαμβάνουν την παραγωγή αντισωμάτων ενάντια σε συγκεκριμένα αντιγόνα.

Το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί ωστόσο να στραφεί εσφαλμένα και προς «μη βλαπτικές» ουσίες του περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δράσης τους είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις, κατά τις οποίες προκαλείται η παραγωγή ειδικών αντισωμάτων από το ανοσοποιητικό σύστημα (ΙgE), τα οποία επιτίθενται στα αλλεργιογόνα που είναι συνήθως αβλαβείς περιβαλλοντικές ουσίες (π.χ. γύρη)1. Η αλλεργική ρινίτιδα συγκαταλέγεται στις συγκεκριμένες διαταραχές.

Alcoflu: Ο «φυσικός» τρόπος αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας

Η ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από αλλεργική ρινίτιδα επηρεάζεται σημαντικά, ενώ η μη αντιμετώπιση της συγκεκριμένης νόσου μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι ασθενείς στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τα συμπτώματά της είναι η χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα τοπικών ρινικών αποσυμφορητικών.

Παρακολουθώντας την έντονη τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια για «φυσικούς» τρόπους αντιμετώπισης των εποχικών νοσημάτων, η ELPEN προχώρησε πρόσφατα στην κυκλοφορία ενός νέου σκευάσματος για τη μείωση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και της αλλεργικής ρινίτιδας.

Πρόκειται για το alcoflu, ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής με ειδικά μελετημένη σύνθεση τριών καινοτόμων συστατικών, του ΕpiCor®, του φυτικού εκχυλίσματος Andrographis paniculata (ΚalmColdΤΜ) και της Βιταμίνης C (Nutra-CΤΜ), που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε αντίθεση με σκευάσματα όπως τα αποσυμφορητικά που χρησιμοποιούνται στο κοινό κρυολόγημα και την αλλεργική ρινίτιδα, το alcoflu δεν περιέχει φαρμακευτικές ουσίες.

Η δράση των συστατικών που περιέχει το alcoflu είναι κλινικά τεκμηριωμένη. Το ΕpiCor® αποτελεί μεταβιοτικό προϊόν των Saccharomyces cerevisiae με ευεργετικούς μεταβολίτες, όπως βιταμίνες, αμινοξέα και πολυφαινόλες. Κλινικές μελέτες, αποδεικνύουν την ευεργετική δράση του EpiCor στη ρύθμιση της παραγωγής αντισωμάτων και στη μείωση των ημερών με συμπτώματα αλλεργικής ρινίτιδα όπως η ρινική συμφόρηση, κατά 43%.4 Αντίστοιχα, το ΚalmColdΤΜ είναι τιτλοποιημένο εκχύλισμα Andrographis paniculata με υψηλή περιεκτικότητα σε διτερπένια και φλαβονοειδή. Η Nutra-CΤΜ αποτελεί ταχέως απορροφήσιμη μορφή Βιταμίνης C με ουδέτερο PH4 και αντιοξειδωτική δράση.

Το alcoflu διατίθεται σε κάψουλες και σε φακελίδια με τη μορφή πόσιμου διαλύματος.

