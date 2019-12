Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,3R μεταξύ Κρήτης και Κάσου

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κάσου. Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο η δόνηση ήταν της τάξεως των 5,3R 124 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου και 38 χιλιόμετρα της Κάσου.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο εκτιμήθηκε στα 31 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο EMSC η δόνηση ήταν της τάξεως των 5,4R

M5.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 128 km E of #Irákleion (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/cnaejIGhrR