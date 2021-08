Τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ - Πληροφορίες για 13 νεκρούς

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πύλη έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σε σημείο όπου ήταν συγκεντρωμένοι πάρα πολλοί Αφγανοί. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση αυτοκτονίας και για 13 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και Αμερικανοί πολίτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων και των τραυματιών αλλά ούτε Αφγανοί, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ελληνικό πρόγραμμα απομάκρυνσης από την Καμπούλ, λόγω συνεργασίας τους με τις ελληνικές δυνάμεις και υπηρεσίες που έδρασαν στη χώρα.

Δεν υπάρχουν θύματα ούτε μεταξύ των βρετανών στρατιωτών, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Times. Επίσης, πηγή των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ και των γερμανών στρατιωτών.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, συμπληρώνοντας ότι σημειώθηκε τουλάχιστον μία ακόμη έκρηξη στο ξενοδοχείο Μπάρον ή κοντά σε αυτό, στην πύλη.

Εντωμεταξύ, ότι οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από το Αφγανιστάν θα συνεχιστούν «μέχρι το τέλος της αποστολής» των ΗΠΑ που έχει προγραμματιστεί στις 31 Αυγούστου, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, διαψεύδοντας ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν «εντός 36 ωρών».

Την τρομοκρατική επίθεση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ καταδίκασε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τρέχουσα αστάθεια στο Αφγανιστάν δεν μπορεί να προκαλέσει αναζωπύρωση της τρομοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο τουίτερ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον από την πλευρά του, συγκάλεσε εκτάκτως, για αργότερα σήμερα Πέμπτη, συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων «Κόμπρα» για να εξετάσει την κατάσταση, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί για την κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και θα προεδρεύσει της COBR (επιτροπή διαχείρισης κρίσεων) αργότερα σήμερα το απόγευμα», δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.



We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.