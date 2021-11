Ιράν: Ξεκίνησε γυμνάσια κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν σήμερα γυμνάσια στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Τα γυμνάσια των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε μια έκταση άνω του ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων ανατολικά των Στενών του Ορμούζ και της Θάλασσας του Ομάν και βόρεια του Ινδικού Ωκεανού ξεκίνησαν», όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, προβάλλοντας πλάνα από τις στρατιωτικές ασκήσεις, στις οποίες πήραν μέρος ελικόπτερα, άρματα μάχης, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και ταχύπλοα.

«Αυτά τα γυμνάσια αποτελούν μια σοβαρή προειδοποίηση στους εχθρούς και σε όσους έχουν κακές προθέσεις προς το Ιράν», επισήμανε ο εκπρόσωπος τύπου των γυμνασίων Zolfaqar-1400, ο ναύαρχος Μαχμούντ Μουσαβί, όπως μετέδωσε το iribnews, ο ιστότοπος του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου της χώρας.

The Iranian military held large-scale exercise Zolfaqar-1400 involving all branches of the armed forces between the Strait of Hormuz and the northern parts of the Indian Ocean, as well as in some parts of the Red Sea, media reported on Sunday.