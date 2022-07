Iράν: Η αμήχανη αναμονή του Πούτιν πριν την συνάντηση με Ερντογάν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έμεινε να περιμένει και να στέκεται αμήχανα για 50 δευτερόλεπτα καθώς ο Τούρκος ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν τον έστησε για λίγο ενόψει των συνομιλιών στην Τεχεράνη την Τρίτη, ωθώντας τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν παραλληλισμούς με την αντίστοιχη στάση του Πούτιν απέναντι στον Ερντογάν αλλά και σε άλλους ηγέτες στο παρελθόν.

Η συνάντηση τους στο Ιράν ήταν η πρώτη συνάντηση του Πούτιν με έναν ηγέτη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η τουρκική προεδρία δείχνει τον Πούτιν να στέκεται μπροστά στην καρέκλα του και τις δύο σημαίες των εθνών, με τα χέρια του δεμένα, το στόμα να συσπάται και η στάση του να αλλάζει πριν εμφανιστεί ο Ερντογάν.

WAITING GAME: Russian Pres. Putin is left standing in a room with reporters while waiting to meet with Turkish Pres. Erdogan. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/Gv2O6ha636