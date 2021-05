Ιράν: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από έκρηξη σε πετροχημικό κέντρο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη αγωγού οξυγόνου στη βιομηχανική ζώνη της Ασαλούγε, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 09:20 τοπική ώρα (07:50 ώρα Ελλάδας) και προκάλεσε πυρκαγιά, σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται έναν τοπικό διοικητικό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε πως η πυρκαγιά έχει σβηστεί.

Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται, σύμφωνα με τον Αμπντολνάμπι Γιούσελφ, κυβερνήτη της επαρχίας Ασαλούγιε στην ιρανική επαρχία Μπουσέρ.

