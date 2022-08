Ιράκ: Τέσσερις νεκροί από την κατάρρευση ενός σιιτικού ιερού ναού

Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τα πτώματα τεσσάρων προσκυνητών από τα συντρίμμια ενός σιιτικού ιερού, ένα μέρος του οποίου κατέρρευσε στο κεντρικό Ιράκ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Εντοπίσαμε τέσσερα πτώματα, μεταξύ των οποίων και αυτό μιας γυναίκας» στο ιερό που βρίσκεται στην επαρχία Κερμπάλα, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο στρατηγός και διευθυντής του γραφείου Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Οι έρευνες στα χαλάσματα συνεχίζονται.

The #Iraqi civil defense says that its rescuers retrieved the bodies of four people who died after being trapped under rubble of a landslide that hit a Shia Muslim shrine in the central province of #Karbala.https://t.co/QPIh8eTD5N