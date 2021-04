Iράκ: Τέσσερις νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη Βαγδάτη

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίσθηκαν από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη συνοικία Σαντρ Σίτι της Βαγδάτης, έγινε γνωστό από την ιρακινή αστυνομία και ιατρικές πηγές.

Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε πολυσύχναστη αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού στη συνοικία αυτή όπου ζουν κυρίως σιίτες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σε δήλωση των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων αναφέρεται πως έκρηξη σε αγορά της ανατολικής Βαγδάτης στοίχισε τη ζωή σε έναν άμαχο και προκάλεσε τον τραυματισμό 12 άλλων, ενώ αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά.

Μαύρος καπνός υψωνόταν από την αγορά και ασθενοφόρα έσπευσαν για να μεταφέρουν τους τραυματίες, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Ρόιτερς.

A powerful explosion rocked a market in east Baghdad on Thursday, killing one person and injuring 12 others, according to #Iraq’s military. The cause is still unclear. Video footage from Rudaw. pic.twitter.com/LQGU6MrZAI