Ιράκ: Δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τον «αντιχαλίφη» του Ισλαμικού Κράτους

Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν τον Αμπού Γιασέρ αλ Ισάουι, έναν διοικητή του Ισλαμικού Κράτους που ισχυριζόταν ότι ήταν ο ηγέτης της τζιχαντιστικής οργάνωσης στο Ιράκ και ο «αντιχαλίφης» της, ανακοίνωσε σήμερα ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μουσταφά αλ Καντίμι.

«Οι ηρωικές ένοπλες δυνάμεις μας εξουδετέρωσαν τον διοικητή του Νταές (σ.σ. αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους), Αμπού Γιασέρ αλ Ισάουι στο πλαίσιο μιας επιχείρησης υπό την ηγεσία των υπηρεσιών πληροφοριών», τόνισε με ανάρτησή του στο twitter ο Καντίμι.

We promised and fulfilled. I gave my word to pursue Daesh terrorists, we gave them a thundering response. Our heroic armed forces have eliminated Daesh commander Abu Yaser Al-Issawi as part of an intelligence-led operation.

Long live Iraq and its patriotic armed forces.