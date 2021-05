ΗΠΑ: Ξεπεράστηκε το όριο του 50% που έχουν πλήρως εμβολιαστεί

Το όριο του 50% των ενηλίκων, που έχουν πλήρως εμβολιαστεί κατά της Covid-19, ξεπεράστηκε σήμερα στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Πλέον, το 50% όλων των Αμερικανών ενηλίκων έχει εμβολιαστεί πλήρως», έγραψε σε tweet ο Σάιρους Σαπάρ, που παρακολουθεί τα δεδομένα για λογαριασμό του Λευκού Οίκου. Αυτό σημαίνει πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν λάβει τις δύο δόσεις του εμβολίου της Moderna ή της Pfizer/BioNTech ή το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Tuesday just in: +898K doses reported administered over yesterday’s total. Last Tuesday was 1.1M. Now 50% of all American adults are fully vaccinated!