ΗΠΑ: Τρεις νεκροί σε γήπεδο γκολφ μετά απο πυροβολισμούς

Η αστυνομία εξακολουθούσε σήμερα να αναζητά τον δράστη μιας επίθεσης με πυροβολισμούς σε γήπεδο γκολφ στην αμερικανική Πολιτεία της Τζόρτζια, όπου εντοπίστηκαν τρία πτώματα το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πέντε πυροβολισμοί ερρίφθησαν νωρίς το Σάββατο το απόγευμα στο γήπεδο στο Κένεσο, περίπου 40 χλμ βόρεια της Ατλάντα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WXIA.

Οι αστυνομικές δυνάμεις φτάνοντας στο σημείο βρήκαν στο γρασίδι έναν άνδρα που είχε δεχθεί πυρά στο κεφάλι. Στη συνέχεια εντόπισαν τα πτώματα δύο άλλων ανδρών στο πίσω μέρος ενός φορτηγού που ήταν παρκαρισμένο σε κοντινή απόσταση, δήλωσε η εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Σενίζ Μπαρνέρ, στην εφημερίδα Atlanta-Journal-Constitution.

