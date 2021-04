ΗΠΑ: Θα παράσχουν 60 εκ. δόσεις του εμβολίου AstraZeneca σε άλλες χώρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν σε άλλες χώρες 60 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca κατά της Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, καθώς μέχρι σήμερα δεχόταν κριτική για την άρνηση εξαγωγής αυτού του εμβολίου που δεν έχει ακόμη λάβει έγκριση στη χώρα.

«Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν 60 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca προς όφελος άλλων χωρών, όταν γίνουν διαθέσιμες», ανέφερε με tweet του ο Άντι Σλάβιτ, σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.

BREAKING: U.S. to release 60 million Astra Zeneca doses to other countries as they become available.