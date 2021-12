ΗΠΑ: Στους 64 οι νεκροί από ανεμοστρόβιλους στο Κεντάκι

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι, μεταξύ αυτών έξι παιδιά, έχασαν τη ζωή τους, μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλων μονάχα στην αμερικανική πολιτεία του Κεντάκι, σύμφωνα με ένα προσωρινό απολογισμό, με τον οποίο αυξάνονται σε τουλάχιστον 78 οι νεκροί στο νότιο και κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια του μετεωρολογικού αυτού επεισοδίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα επισκεφθεί την Τετάρτη την πολιτεία του Κεντάκι, όπου τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στο Μέιφιλντ και το Ντόσον Σπρινγκς, πόλεις που επλήγησαν σφόδρα, για να «αξιολογήσει τις ζημιές», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου.

«Ο πιο ακριβής απολογισμός που έχουμε σήμερα το πρωί είναι ότι 64 κάτοικοι του Κεντάκι» έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο κυβερνήτης της πολιτείας Άντι Μπεσίρ, λέγοντας πως αναμένει ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί για να «ξεπεράσει τους 70, ενδεχομένως ακόμα και τους 80».

Ο ίδιος είχε εκτιμήσει, το Σαββατοκύριακο, ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μπορούσε να ξεπεράσει τα «100».

Οι νεκροί από την κακοκαιρία ήταν ηλικίας μεταξύ 5 μηνών και 86 ετών, δήλωσε ο Μπεσίρ, προσθέτοντας πως 105 άνθρωποι εξακολουθούν και αγνοούνται.

Επιπλέον, 14 νεκροί έχουν καταγραφεί στις γειτονικές πολιτείες Τενεσί, Ιλινόι, Μιζούρι και Άρκανσο.

Στο Κεντάκι, η μικρή πόλη Μέιφιλντ επλήγη σφόδρα από τον ανεμοστρόβιλο, ιδίως μια βιοτεχνία κατασκευής κεριών που ισοπεδώθηκε και εκεί οι αρχές φοβούνται πως ο απολογισμός θα είναι πολύ βαρύς.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, 94 από τους εργαζόμενους «είναι ζωντανοί και βρέθηκαν», εκ των 110 που εργάζονταν εκεί το βράδυ της Παρασκευής. Όμως, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 παραμένουν αγνοούμενοι.

«Φοβόμαστε πως ο απολογισμός θα είναι πολύ χειρότερος», δήλωσε ο Άντι Μπεσίρ.

This just happened in Bowling Green, Kentucky. News station reporting live about a tornado approaching and the feed cut out shortly after this. Scary sight. pic.twitter.com/naDWqddAWD