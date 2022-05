ΗΠΑ: Στέλνουν πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία

Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να στείλουν προηγμένα συστήματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Μπάιντεν κλίνει προς την αποστολή των συστημάτων ως μέρος ενός μεγαλύτερου πακέτου στρατιωτικής και ασφάλειας βοήθειας στην Ουκρανία, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε το CNN.



Ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του υπουργού Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, έχουν παρακαλέσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να τους προμηθεύσουν το σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων ή MLRS.



Τα αμερικανικά οπλικά συστήματα μπορούν να εκτοξεύσουν μπαράζ ρουκετών σε βεληνεκές εκατοντάδων χιλιομέτρων - πολύ μακρύτερα από οποιοδήποτε από τα συστήματα που έχει ήδη η Ουκρανία - κάτι που οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα τους στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.



Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Kουλέμπα είχε πει ότι η πιο επείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας είναι τα συστήματα πολλαπλών πυραύλων εκτόξευσης (MLRS) για την αντιμετώπιση της ρωσικής ανωτερότητας στον βαρύ οπλισμό.

Spoke with my German counterpart @ABaerbock and briefed her on the difficult situation in the Donbas. We need more heavy weapons delivered as soon as possible, especially MLRS, to repel Russian attacks. Also discussed further sanctions on Russia and Ukraine’s EU candidate status.