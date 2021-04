ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Νόξβιλ

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε σχολείο στην πόλη Νόξβιλ του Τένεσι των ΗΠΑ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες.

«Πολλά θύματα από πυροβολισμούς έχουν αναφερθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού. Η έρευνα συνεχίζεται αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία της περιοχής με ανάρτησή της στο Twitter.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» σημειώνει το αστυνομικό τμήμα της πόλης και απευθύνει έκκληση σε όσους βρίσκονται κοντά στο σημείο να εκκενώσουν την περιοχή. Πλάνα από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν αστυνομικούς και πυροσβέστες γύρω από το λύκειο Όστιν – Ιστ στο ανατολικό Νόξβιλ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Local 10 News μετέδωσε ότι το σχολείο έχει τεθεί υπό αυστηρό αποκλεισμό και ότι οι γονείς κλήθηκαν να πάνε στο πίσω μέρος του σχολικού συγκροτήματος για να πάρουν τα παιδιά τους.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO