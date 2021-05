ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στην Καλιφόρνια

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε ένα σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

Ο αναπληρωτής σερίφης της κομητείας της Σάντα Κλάρα, Ράσελ Ντέιβις τόνισε σε δημοσιογράφους ότι υπάρχουν «πολλοί τραυματισμοί και πολλοί θάνατοι» και πως ο δράστης είναι νεκρός.

Συμπλήρωσε πως δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί ο δράστης, αν σκοτώθηκε από πυρά ή αν αυτοκτόνησε.

«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τον ακριβή αριθμό των τραυματιών και των θανάτων», πρόσθεσε ο Ντέιβις, λέγοντας πως θα δώσει περισσότερες πληροφορίες αργότερα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 07:00 το πρωί (17:00 ώρα Ελλάδας) σε ένα σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο που διαχειρίζεται η αρχή μεταφορών της Σάντα Κλάρα, κοντά στο κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης.

«Ο ένοπλος δράστης δεν αποτελεί πλέον απειλή και η εγκατάσταση έχει εκκενωθεί», έγραψε ο δήμαρχος του Σαν Χοσέ, Σαμ Λικάρδο.

Το Σαν Χοσέ, μια πόλη με περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους, βρίσκεται στην καρδιά της Σίλικον Βάλεϊ, του παγκόσμιου κέντρου τεχνολογικής καινοτομίας και έδρας ορισμένων από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες της Αμερικής.

Ένας τοπικός συνεργάτης του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου ABC News ανέφερε ότι το κτίριο δεν ήταν ανοιχτό στο κοινό, οπότε ο δράστης θα χρειαζόταν να διαθέτει πρόσβαση υπαλλήλου ή να έκανε διάρρηξη για να εισβάλει στο κτίριο.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.