ΗΠΑ: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στο σημείο που σκοτώθηκε πέρσι ο Φλόιντ

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σήμερα από σφαίρες στη Μινεάπολη, κοντά στο σημείο όπου ακριβώς πριν από έναν χρόνο σκοτώθηκε ο Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του, όπως μετέδωσε η Daily News.

Πολλοί πυροβολισμοί ακούστηκαν λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός στο πλήθος. Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι άνθρωποι έτρεχαν να βρουν ασφαλές καταφύγιο. Η βιτρίνα ενός καταστήματος έσπασε.

Here’s the moment shots were fired near George Floyd Square earlier this morning. pic.twitter.com/NIWRBr6b9Y

Αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή αφού έλαβαν τηλεφωνήματα που τους ενημέρωναν ότι οι αυτόπτες μάρτυρες είδαν ένα όχημα «να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζον Έλντερ. Λίγο αργότερα, ένας άνθρωπος πήγε σε ένα κοντινό νοσοκομείο, φέροντας τραύμα από σφαίρες. Η ζωή του δεν κινδυνεύει, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Μπίλι Μπριγκς, ένας εθελοντής που φροντίζει τα αναμνηστικά που αφήνουν οι πολίτες στη διασταύρωση όπου σκοτώθηκε ο Φλόιντ, είπε ότι κατά τα φαινόμενα υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός για μια θέση πάρκινγκ.

Multiple people reported hearing what seemed to be gunshots in the area of George Floyd Square in Minneapolis.



Those in the area sheltered in place.https://t.co/5ViSr2uSgN