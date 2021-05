ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από κλαμπ στην Φλόριντα - Δύο νεκροί, 20 τραυματίες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πόλη Χαϊαλία στην Φλόριντα των ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Two people were killed and at least 20 others were injured in a shooting outside of a club in Hialeah, Florida, police sayhttps://t.co/a5km1c3knT