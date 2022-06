ΗΠΑ: Προσωρινή ανάκληση εξαγωγικών προνομίων 3 εταιριών προς την Κίνα για λόγους ασφαλείας

AP

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ προχώρησε χθες Τετάρτη, στην ανάκληση των εξαγωγικών προνομίων τριών εταιριών με έδρα τις ΗΠΑ για 180 ημέρες, επί τη βάσει αυτού που περιέγραψε ως παράνομη εξαγωγή δορυφορικής, πυραυλικής και αμυντικής τεχνολογίας στην Κίνα.

Η Quicksilver Manufacturing Inc, η Rapid Cut LLC και η U.S. Prototype Inc έλαβαν τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια από πελάτες τους στις ΗΠΑ και τα έστειλαν σε κατασκευαστές στην Κίνα, προκειμένου να παραγάγουν μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης πρωτότυπα δορυφορικής, πυραυλικής και αμυντικής χρήσης, χωρίς να έχουν λάβει την απαραίτητη εξουσιοδότηση εξαγωγής, όπως ανακοίνωσε το ίδιο υπουργείο.

Οι τρεις εταιρίες, οι οποίες έχουν την ίδια διεύθυνση στο Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας, δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστούν άμεσα για να σχολιάσουν τις εξελίξεις. Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν σχολίασε επίσης άμεσα.

“Η εξωτερική ανάθεση της τρισδιάστατης εκτύπωσης διαστημικών και αμυντικών πρωτοτύπων στην Κίνα, βλάπτει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ,” ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο βοηθός υπουργός Εμπορίου για την Εφαρμογή της Νομοθεσίας Εξαγωγών Μάθιου Άξελροντ.

“Με την αποστολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και των σχεδίων των πελατών τους στην Κίνα, αυτές οι εταιρίες, μπορεί να εισέπραξαν μερικά δολάρια, αλλά το έπραξαν αυτό θυσιάζοντας συλλογικά την προστασία της αμερικανικής αμυντικής τεχνολογίας,” ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι πληροφορίες που στάλθηκαν παράνομα στην Κίνα, συμπεριλάμβαναν ευαίσθητες πληροφορίες για διαστημικά και αμυντικά πρωτότυπα.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η αναστολή εξαγωγών των 180 ημερών θα μπορούσε να ανανεωθεί, ενώ δεν ανέφερε τις εταιρίες που είχαν συμβόλαια με τις τρεις εταιρίες από τη Βόρεια Καρολίνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εντολή που εκδόθηκε από το ίδιο υπουργείο στις 7 Ιουνίου για την αναστολή των αδειών εξαγωγής, μία αμερικανική εταιρία αεροδιαστημικής και παγκόσμιας αμυντικής τεχνολογίας ενημέρωσε το υπουργείο τον Φεβρουάριο του 2020, σχετικά με την παράνομη εξαγωγή ελεγχόμενης διαστημικής τεχνολογίας, από συνεργαζόμενη με την ίδια εταιρία.

Η έρευνα που πραγματοποίησε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι η Quicksilver έλαβε μία παραγγελία τον Ιούλιο του 2017 για εξαρτήματα δορυφόρων, σχετικά με το πρωτότυπο διαστημικού δορυφόρου από την εταιρία αεροδιαστημικής. Προκειμένου να κατασκευάσει εξαρτήματα, δόθηκαν στην Quicksilver περίπου δώδεκα τεχνικά σχέδια, αλλά και φάκελοι με τρισδιάστατα γραφικά υπολογιστών.

Ένας εργαζόμενος της εταιρίας υπέγραψε μία συμφωνία για τη μη δημοσιοποίηση πληροφοριών, οι οποίες συμπεριλάμβαναν και την πραγματοποίηση του συνόλου των εργασιών, σύμφωνα με τους κανονισμούς ελέγχου των αμερικανικών εξαγωγών, όπως αναφέρει η διαταγή αναστολής των εξαγωγών που εξέδωσε το υπουργείο. Οι κανονισμοί αυτοί απαιτούν την έκδοση αδειών που ήταν πιθανό ότι δεν θα εκδίδονταν.

Ωστόσο η Quicksilver προχώρησε την εκτέλεση της παραγγελίας τον Αύγουστο χωρίς να επιδιώξει την έκδοση της σχετικής άδειας, ενώ συμπεριέλαβε ένα τιμολόγιο που άφηνε να εννοηθεί ότι τα προϊόντα στάλθηκαν στην Κίνα, σύμφωνα με την ίδια διαταγή.

Το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει μία παρόμοια παραβίαση των κανονισμών εξαγωγής προϊόντων από την Rapid Cut, η ιδιοκτησία, αλλά και το προσωπικό της οποίας συνδέονταν επίσης, με την Quicksilver, αναφορικά με τη διαχείριση τεχνολογίας που τελεί υπό έλεγχο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η Quicksilver είχε επίσης, εμπλοκή σε μία παραβίαση που ήταν σχετική με μία τρίτη αμερικανική εταιρία που ασχολείται με μηχανολογικές τεχνολογίες αιχμής και έχει συμβόλαια με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ.