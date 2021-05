ΗΠΑ προς Ισραήλ: Η εγγύηση της ασφάλειας των ΜΜΕ είναι «ύψιστης σημασίας»

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε σήμερα στο Ισραήλ ότι η εγγύηση της ασφάλειας των δημοσιογράφων είναι «ύψιστης σημασίας» μετά το πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα που κατέστρεψε ένα κτίριο όπου στεγάζονταν γραφεία μέσων ενημέρωσης και του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

«Είπαμε απευθείας στους Ισραηλινούς ότι η εγγύηση της ασφάλειας των δημοσιογράφων και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης αποτελεί ευθύνη ύψιστης σημασίας», έγραψε στο Twitter η Τζεν Ψάκι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

We have communicated directly to the Israelis that ensuring the safety and security of journalists and independent media is a paramount responsibility.