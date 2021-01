ΗΠΑ: Προβάδισμα στην Τζόρτζια και για τον δεύτερο υποψήφιο των Δημοκρατικών

Ο δεύτερος υποψήφιος Τζον Όσοφ των Δημοκρατικών έχει αποκτήσει προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικανού Ντέϊβιντ Περντιού για τη δεύτερη θέση του Γερουσιαστή στις επαναληπτικές εκλογές της Τζόρτζια.

Με καταμετρημένο το 98% των ψήφων ο Όσοφ προηγείται κατά 16.000 ψήφους του Περντιού και ποσοστά 50,2% έναντι 49,8%, σύμφωνα με την προβολή αποτελέσματος της Edison Research.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο Ραφαέλ Γουόρνοκ κέρδισε τη μάχη εναντίον της Κέλι Λέφλερ, γράφοντας ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος αφροαμερικανός Γερουσιαστής από την Τζόρτζια.

Εάν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν, τελικά, και τις δύο έδρες, τότε το κόμμα τους θα έχει οριακή πλειοψηφία στη Γερουσία, γεγονός που θα αυξήσει κατά πολύ την ελευθερία του Μπάιντεν στην υλοποίηση της ατζέντας του.

Επικυρώνεται η νίκη Μπάιντεν από το Κογκρέσο υπό τον φόβο επεισοδίων από τους οπαδούς του Τραμπ

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ άρχισαν να συρρέουν στην Ουάσινγκτον από χθες, μετά από την πρόσκληση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τους ζήτησε να διαδηλώσουν καθώς το Κογκρέσο επικυρώνει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, την οποία επιμένει να αρνείται να παραδεχθεί.

Εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρωθεί κοντά στον Λευκό Οίκο με τεράστιες σημαίες του "Τραμπ" και με πανό που έγραφαν "Σταματήστε την Κλοπή", την ιαχή εκείνων που είναι πεπεισμένοι για νοθεία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

