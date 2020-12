ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από τον FDA και για το εμβόλιο της Moderna

Η συμβουλευτική επιτροπή εμβολίων της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συνέστησε την Πέμπτη την έγκριση του εμβολίου της Moderna για επείγουσα χρήση, το τελευταίο βήμα πριν ο οργανισμός δώσει και το τυπικό OK για να διανείμει ευρέως τις πρώτες δόσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα πλεονεκτήματα υπερτερούν των μειονεκτημάτων απ’ όσα έχουμε δει ως τώρα», είπε ο Δρ. Στίβεν Πέργκαν, μέλος της επιτροπής και ειδικός σε θέματα εμβολιασμού του Κέντρου Ερευνών Φρεν Χάτσινσον στο Σιάτλ. «Πρόκειται για αξιοθαύμαστο επιστημονικό επίτευγμα» είπε με την σειρά του ο Δρ. Τζέιμς Χίλντρεθ για το φάρμακο. «Το να έχουμε δύο εμβόλια μέσα στον Δεκέμβριο είναι εντυπωσιακό επίτευγμα» πρόσθεσε.

Following today’s positive advisory committee meeting outcome regarding the Moderna #COVID19 vaccine, FDA has informed the sponsor that it will rapidly work toward finalization and issuance of an emergency use authorization. https://t.co/mHBSYlnbam