ΗΠΑ: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον

Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 13χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον μιας ομάδας, έξω από ένα μίνι μάρκετ, στη Νοτιοανατολική Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε η αστυνομία της ομοσπονδιακής πρωτεύουσας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, μπροστά από το κατάστημα που βρίσκεται στη λεωφόρο Αλαμπάμα.

5 shot, including two women and a 13-year-old outside a shopping plaza on Alabama Ave SE. Suspect took off. Happened around 8:30 this morning. @DCPoliceDept say none of the gunshot wounds were fatal. Updates @fox5dc #GoodDayDC pic.twitter.com/lb4p9qbEqJ