ΗΠΑ: Παραιτείται η υπουργός Μεταφορών μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο

Η Αμερικανίδα υπουργός Μεταφορών, Ελέιν Τσάο ανακοίνωσε σήμερα πως υποβάλλει την παραίτησή της, μετά την επίθεση στο αμερικανικό Καπιτώλιο.

Η Τσάο, σύζυγος του ηγέτη της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στην Γερουσία Μιτς Μακόνελ, δήλωσε πως η παραίτησή της θα τεθεί σε ισχύ την Δευτέρα.

Η επίθεση «με προβλημάτισε έντονα με έναν τρόπο που απλά δεν μπορώ να παραβλέψω», τόνισε.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t