ΗΠΑ: Όπλα χωρίς άδεια θα φέρουν σύντομα oι Τεξανοί

Σχέδιο νόμου που θα επιτρέψει στους Τεξανούς να φέρουν κρυμμένα όπλα χωρίς να χρειάζεται καμία άδεια γι’ αυτό εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της μεγάλης πολιτείας του αμερικανικού Νότου χθες Δευτέρα και οδεύει στο γραφείο του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη του Τέξας, του Γκρεγκ Άμποτ, που έχει υποσχεθεί ότι θα το υπογράψει.

Μόλις ο κ. Άμποτ κάνει πράξη αυτή την υπόσχεση, το Τέξας θα γίνει η 21η πολιτεία, και η πολυπληθέστερη, που επιτρέπει κάποιας μορφής οπλοφορία χωρίς άδεια, πανηγύρισε η ισχυρότερη οργάνωση εκπροσώπησης των ειδικών συμφερόντων των υποστηρικτών της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας, η National Rifle Association.

Ο βουλευτής Ματ Σέφερ, ο Ρεπουμπλικάνος εισηγητής του σχεδίου νόμου, που οι υπερασπιστές του δικαιώματος των Αμερικανών να οπλοφορούν αποκαλούν νόμο περί «οπλοφορίας δυνάμει του Συντάγματος», έχει χαρακτηρίσει το κείμενο το «δυνατότερο (...) στην ιστορία του Τέξας».

Το νομοσχέδιο προστατεύει «το δικαίωμα των νομοταγών Τεξανών να φέρουν όπλο ασκώντας το ελέω Θεού δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα και στην υπεράσπιση των οικογενειών τους», υποστήριξε ο κ. Σέφερ μέσω Twitter.

By working together, the House and Senate will send Gov. Abbott the strongest Second Amendment legislation in Texas history, and protect the right of law-abiding Texans to carry a handgun as they exercise their God-given right to self-defense and the defense of their families... pic.twitter.com/XjteSe3Zrh