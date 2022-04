ΗΠΑ: Ο κόσμος πρέπει να μάθει τι συνέβη στη Μπούχα

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δεσμευτεί να επιδιώξει να λογοδοτήσουν (οι υπεύθυνοι) χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε σιωπηλοί, ο κόσμος πρέπει να μάθει τι συνέβη και πρέπει όλοι να δράσουμε», ανέφερε η πρεσβεία τον ΗΠΑ στο Κίεβο, με ανάρτησή της στο twitter, σχολιάζοντας τις φρικαλεότητες που σημειώθηκαν στη Μπούχα.

Οι εικόνες που φτάνουν από την ουκρανική πόλη και άλλες περιοχές οι οποίες εκκενώθηκαν από τις δυνάμεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «τρομακτικές» ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Η Ουκρανία κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι διέπραξαν «σφαγή» στην Μπούχα. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διαψεύδει τους ουκρανικούς ισχυρισμούς.

