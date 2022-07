ΗΠΑ: Ο δράστης σχεδίαζε «επί εβδομάδες» το μακελειό - Είχε μεταμφιεστεί σε γυναίκα

Ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης στο Χάιλαντ Παρκ, κοντά στο Σικάγο, σχεδίαζε «επί εβδομάδες» τη σφαγή και είχε μεταμφιεστεί σε γυναίκα για να μην τον αναγνωρίσουν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο Ρόμπερτ Κρίμο, 22 ετών, είχε ντυθεί με γυναικεία ρούχα για να κρύψει τα τατουάζ του αλλά και για να καταφέρει να διαφύγει ευκολότερα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της τοπικής αστυνομίας.

Οι εισαγγελικές αρχές προτίθενται να ανακοινώσουν αργότερα σήμερα τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 22χρονος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Κρίμο χρησιμοποίησε ένα τουφέκι παρόμοιο με το ημιαυτόματο AR-15, για να πυροβολήσει το πλήθος που συμμετείχε στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου σε αυτό το εύπορο προάστιο του Σικάγο. Είχε στην κατοχή του και άλλα όπλα, όπως ένα άλλο τουφέκι που βρέθηκε στο αυτοκίνητό του.

Ο Κρίμο είχε αγοράσει τα όπλα νόμιμα, από εμπόρους της περιοχής.

