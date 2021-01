ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Πενς θα παραβρεθεί στην ορκωμοσία Μπάιντεν

Ο Μάικ Πενς, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, θα παραβρεθεί στην τελετή του εκλεγμένου προέδρου της χώρας, του Δημοκρατικού προκατόχου του στο αξίωμα Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης χθες Σάββατο.

Yπενθυμίζεται πως ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν, εντείνοντας την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στην πολιτική ζωή της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Twitter.

«Για όλους εσάς που ρωτάτε, δεν θα παραβρεθώ στην ορκωμοσία στις 20 Ιανουαρίου», έγραψε χαρακτηριστικά.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.