ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Μ. Πενς έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς έκανε σήμερα την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech μαζί με την σύζυγό του, Κάρεν, για να «ενισχύσουν την εμπιστοσύνη» των Αμερικανών στην εκστρατεία ανοσοποίησης που άρχισε αυτή την εβδομάδα.

"Δεν ένιωσα τίποτα", είπε λίγο μετά τη λήψη του εμβολίου, ο Μάικ Πενς.

Here it is: US VP Mike Pence receives #Covid19 vaccine 💉 along with second lady Karen Pence and surgeon general Jerome Adams.



Pence is most senior official to do so. Trump has not committed to taking it: pic.twitter.com/GcCSreBUNz