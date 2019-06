ΗΠΑ: Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου της Πενσιλβάνια

Πυρκαγιά μαίνεται εκτός ελέγχου σήμερα σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Πενσιλβάνια, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής της Φιλαδέλφειας, την ώρα που τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι σημειώθηκε σειρά από εκρήξεις στην περιοχή.

Το NBC Philadelphia μετέδωσε ότι η "εκτεταμένη" πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο διυλιστήριο Philadelphia Energy Solutions, το οποίο παράγει 335.000 βαρέλια ημερησίως, είναι ορατή από χιλιόμετρα μακριά και έχει προκαλέσει εκρήξεις οι οποίες έγιναν αισθητές ως και το Σάουθ Τζέρσεϊ.

Τμήμα του διυλιστηρίου έχει κλείσει λόγω της πυρκαγιάς, ανακοίνωσε παράλληλα η εταιρεία παροχής στοιχείων και πληροφοριών για τις ενεργειακές αγορές Genscape.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς στο συγκρότημα, το οποίο απασχολεί, σύμφωνα με το NBC Philadelphia, περίπου 1.000 ανθρώπους.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει την είδηση για την πυρκαγιά.

Πυροσβέστες τριών πυροσβεστικών σταθμών και μια ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών έχουν κινητοποιηθεί μέχρι στιγμής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, διευκρίνισε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής της Φιλαδέλφειας.

"Η πυροσβεστική υπηρεσία της Φιλαδέλφειας ζητεί από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται ανατολικά της περιοχής στην οποία ξέσπασε η πυρκαγιά στη νότια Φιλαδέλφεια να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας", αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter το Γραφείο της Πόλης της Φιλαδέλφειας για την Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων.

Breaking: Large fire after explosion at a Sunoco refinery in Philadelphia, Pennsylvania. pic.twitter.com/Vvx12JWjWr