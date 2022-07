ΗΠΑ: Μεγάλη έκρηξη στο φράγμα Χούβερ στη Νεβάδα

Μεγάλη έκρηξη στο κτίριο διοίκησης του φράγματος Χούβερ, στη Νεβάδα σημειώθηκε την Τρίτη, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία του Μπόουλντερ Σίτι έσπευσε στο σημείο, προκειμένου ελέγξει τις αναφορές και να διαπιστώσει τι έχει συμβεί και αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα. Δείτε βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού στροβιλιζόταν πάνω από το κτίριο.

NOW - Explosion at Hoover Dam in Nevada, USA.pic.twitter.com/ijdVtMNpND