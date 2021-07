ΗΠΑ: Κυρώσεις σε οικονομικό μεσάζοντα της Αλ Κάιντα με έδρα την Τουρκία

Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις εναντίον οικονομικών μεσαζόντων και συνεργατών των τρομοκρατικών οργανώσεων Αλ Κάιντα και της Χαγιατ Αλ Σαμ, ο πρώτος εκ των οποίων είχε την έδρα του στην Άγκυρα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν κυρώσεις σε έναν οικονομικό μεσάζοντα της Αλ Κάιντα με έδρα την Τουρκία για υλική βοήθεια και σε έναν συνεργάτη της Χαγιάτ Αλ Σάμ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Today, the Office of Foreign Asset Control is sanctioning Al-Qa’ida-linked financial facilitators in Turkey and Syria.



