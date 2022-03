ΗΠΑ και Πολωνία σχεδιάζουν να δώσουν στην Ουκρανία μαχητικά αεροσκάφη

Η Ουάσινγκτον συνεργάζεται με τη Βαρσοβία για μια συμφωνία για την παροχή πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία καθώς το Κίεβο εντείνει την πίεση στη Δύση για να ενισχύσει την αεροπορία της ώστε να μπορέσει να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Την είδηση αυτή την επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ότι «εργάζεται ενεργά» για μια συμφωνία με την Πολωνία για την αποστολή πολεμικών αεροσκαφών στην Ουκρανία.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για χρονοδιάγραμμα, αλλά μπορώ απλώς να πω ότι το εξετάζουμε πολύ ενεργά», είπε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τους FT, η συμφωνία θα περιλάμβανε την Ουκρανία να παραλαμβάνει πολεμικά αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής από την Πολωνία, τα οποία με τη σειρά τους θα λάβουν F-16 από τις ΗΠΑ. Έρχεται εν μέσω φόβου ότι η Ρωσία θα αυξήσει τις αεροπορικές επιδρομές δεδομένης της αργής προόδου τμημάτων της χερσαίας εκστρατείας της.

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι διαπραγματεύεται με την Πολωνία και διαβουλεύεται με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αλλά ότι υπάρχουν «μια σειρά από πρακτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πώς θα μπορούσαν πραγματικά να μεταφερθούν τα αεροσκάφη από την Πολωνία στην Ουκρανία.

