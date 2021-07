ΗΠΑ, Ισραήλ και Γαλλία καταδικάζουν τις εξαγγελίες Ερντογάν για τα Βαρώσια

Εντείνονται οι διεθνείς αντιδράσεις μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του Ταγίπ Ερντογάν για το άνοιγμα μέρος της Αμμοχώστου. Την έντονη καταδίκη των τουρκικών σχεδιασμών αλλά και την πρόθεση της Ουάσινγκτον να αντιδράσει με παραπομπή του ζητήματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, προανήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν. Την πλήρη στήριξη τους προς την Κύπρο εξέφρασαν ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Λιόρ Χάιατ και ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ζαν Υβ Λε Ντριάν.

Ο επικεφαλής τoυ Στέιτ Ντιπάρμπεντ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε επικοινωνία με εταίρους που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο προκειμένου να παραπέμψουν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου θα ζητήσουν την έντονη αντίδρασή του.

1/2 Israel is following with deep concern recent unilateral Turkish actions and statements regarding the status of Varosha. Israel reiterates its solidarity and full support for Cyprus. pic.twitter.com/vihvgH11E0