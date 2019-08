ΗΠΑ: Η γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον στην Ν. Υόρκη έκλεισε λόγω απειλής για βόμβα

Η εμβληματική Γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον της Νέας Υόρκης, μια από τις πιο πολυχρησιμοποιούμενες στον κόσμο, έκλεισε προσωρινά επί ώρες, εξαιτίας απειλής για βόμβα, ανακοίνωσαν οι αρχές της μητρόπολης των ΗΠΑ.

Όλες οι λωρίδες στο υψηλότερο επίπεδο της γέφυρας — έχει δύο — έκλεισαν για αυτοκίνητα και πεζούς περί τις 21:00 [04:00 ώρα Ελλάδας] αφού οι αρχές ειδοποιήθηκαν για ύποπτο πακέτο, εξήγησε ο Μπιλ ντε Μπλέιζιο μέσω του λογαριασμού του δημάρχου στο Twitter. Ο Ντε Μπλέιζιο προέτρεψε τους νεοϋορκέζους να αποφεύγουν το τμήμα του οδικού δικτύου που περνάει από τη γέφυρα και να προτιμούν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους.

Tελικά ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι η γέφυρα άνοιξε ξανά για τους εποχούμενους.

Both levels of the GWB are now re-opened following the all-clear.