ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία χαιρετίζουν το «αίσθημα καθήκοντος» του πρίγκιπα Φίλιππου

Την αίσθηση «υπηρεσίας και αφοσίωσης» του πρίγκιπα Φιλίππου, ο οποίος απεβίωσε σήμερα, χαιρέτισαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ισπανίας στο συλλυπητήριο μήνυμά τους.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί του» και την αφοσίωσή του «στο Στέμμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλευρό σας», γράφουν ο Φίλιππος Στ΄ και η βασίλισσα Λετίθια στο μήνυμά τους προς την βασίλισσα Ελισάβετ για τον θάνατο του συζύγου της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε επίσης «τις δεκαετίες αφοσίωσης» του δούκα του Εδιμβούργου «στο λαό του Ηνωμένου Βασιλείου, την Κοινοπολιτεία και την οικογένειά του». Στην ανακοίνωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παραλείπει να αναφερθεί επίσης στις «περιβαλλοντικές» ανησυχίες και το έργο του πρίγκιπα στον τομέα αυτόν.

Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ εξέφρασε τη «βαθύτατη θλίψη της» για τον θάνατο του 99χρονου πρίγκιπα, με μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter η εκπρόσωπός της, Ούλρικε Ντέμερ.

«Η φιλία του για τη Γερμανία, η ειλικρίνειά του και το αίσθημα του καθήκοντος (που τον διέκρινε) θα μείνουν αξέχαστα», τόνισε η Ντέμερ, εκ μέρους της καγκελαρίου.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν αναφέρθηκε από την πλευρά του στην «ευρωπαϊκή μοίρα» του πρίγκιπα Φιλίππου, ο οποίος έζησε έναν αιώνα αναταραχών και ελπίδας στη Γηραιά Ήπειρο.

«Μετά την απώλεια του πρίγκιπα Φίλιππου, η Γαλλία συμμερίζεται τη θλίψη των φίλων του στην απέναντι πλευρά της Μάγχης και χαιρετίζει την ευρωπαϊκή και βρετανική μοίρα ενός ανθρώπου που υπήρξε σύγχρονος ενός αιώνα δοκιμασιών και ελπίδων για την ήπειρό μας», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του δούκα μαζί με τον στρατηγό Σαρλ ντε Γκολ.

