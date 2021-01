ΗΠΑ: Επικυρώνεται η νίκη Μπάιντεν από το Κογκρέσο υπό τον φόβο επεισοδίων από τους οπαδούς του Τραμπ

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ άρχισαν να συρρέουν στην Ουάσινγκτον από χθες, μετά από την πρόσκληση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τους ζήτησε να διαδηλώσουν καθώς το Κογκρέσο επικυρώνει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, την οποία επιμένει να αρνείται να παραδεχθεί.

Εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρωθεί κοντά στον Λευκό Οίκο με τεράστιες σημαίες του "Τραμπ" και με πανό που έγραφαν "Σταματήστε την Κλοπή", την ιαχή εκείνων που είναι πεπεισμένοι για νοθεία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

The crowd of hundreds of Trump supporters and Proud Boys arrives at BLM Plaza on this Tuesday night #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/FWnQ4nXT9U