ΗΠΑ: Ενέκρινε την πιθανή πώληση οπλικών συστημάτων σε Ιορδανία, Σ. Αραβία, ΗΑΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε την ενδεχόμενη πώληση αρκετών οπλικών συστημάτων σε συμμάχους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά και της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο.

Στις εγκρίσεις συμπεριλαμβάνονται η πιθανή πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 και σχετικού εξοπλισμού υποστήριξης στην Ιορδανία με εκτιμώμενο κόστος 4,21 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Αμυντικής Συνεργασίας του Πενταγώνου.

Κατά τις προηγούμενες εβδομάδες καταγράφηκε ένας αυξημένος αριθμός επιθέσεων με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε το αίτημα της Ιορδανίας για την πώληση 12 μαχητικών αεροσκαφών F-16 C Block 70, ασυρμάτων, ατρακτιδίων στόχευσης, αλλά και σχετικών εξαρτημάτων πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων και των ουραίων συλλογών κατευθυνόμενων πυραύλων. Ο βασικός συμβαλλόμενος για τα μαχητικά αυτά αεροσκάφη, είναι η κατασκευάστρια εταιρία Lockheed Martin Corp.

Η Σαουδική Αραβία έλαβε το πράσινο φως για την αγορά 31 τερματικών συστημάτων επικοινωνιών και ναυτιλίας (Multifunctional Information Distribution System-Low Volume Terminals -MIDS-LVT) οικονομικού κόστους περίπου 23,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση των πυραυλικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει.

Τα προτεινόμενα προς αγορά τερματικά συστήματα MIDS-LVT θα εγκατασταθούν στις πλατφόρμες του αντιπυραυλικού συστήματος μεγάλου ύψους (THAAD) που διαθέτει το βασίλειο, ενώ έχει γίνει η εγκατάσταση τερματικών MIDS-LVT (BU1) προηγούμενης προμήθειας στο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Patriot που επιτηρεί τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Τα ΗΑΕ έλαβαν έγκριση για την αγορά ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων του συστήματος πυραυλικής άμυνας (Homing All the Way Killer -HAWK) οικονομικού κόστους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Υπηρεσία Αμυντικής Συνεργασίας του Πενταγώνου ενημέρωσε χθες το Κογκρέσο, για τις πιθανές πωλήσεις των αναφερόμενων οπλικών συστημάτων.

Παρά την έγκριση του αμερικανικού υπουργείου των Εξωτερικών, οι σχετικές ενημερώσεις δεν αποτελούν ένδειξη υπογραφής των αντίστοιχων συμβολαίων αμυντικών προμηθειών ή αντίστοιχης ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων.