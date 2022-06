ΗΠΑ: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες μετά από πυροβολισμούς στο Χάρλεμ

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και οκτώ τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς στο Χάρλεμ. Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας κοντά σε νυχτερινό κέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξε διένεξη μεταξύ δύο συμμοριών κάτι που ωστόσο ακόμη δεν επιβεβαιώθηκε.

Τέσσερα ακόμα άτομα που δέχτηκαν πυροβολισμούς έφτασαν σε νοσοκομείο της περιοχής, εκ των οποίων το ένα, ένας άνδρας 21 ετών, δεν τα κατάφερε. Οι τραυματίες είναι έξι άνδρες και δύο γυναίκες.

Πληροφορίες για τον δράστη ή τους δράστες δεν είναι διαθέσιμες ακόμη, αλλά η αστυνομία είπε ότι ένα όπλο κατασχέθηκε από το σημείο.

Below is a photo of the gun recovered at the scene of tonight’s shooting.



As @NYPDDetectives continue their investigation, we are asking anybody with information to contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/t1VtOKJJpz