ΗΠΑ: Εκκενώθηκαν έξι σχολεία στην Ουάσινγκτον λόγω απειλών για βόμβες

Τουλάχιστον έξι δημόσια και ημι-ιδιωτικά σχολεία εκκενώθηκαν σήμερα στην Ουάσινγκτον, αφού δέχτηκαν απειλές για βόμβα, σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι τις 13.15, τοπική ώρα (20.15 ώρα Ελλάδας) η αστυνομία δεν είχε βρει κάτι το επικίνδυνο στους χώρους των σχολείων αλλά οι έρευνες συνεχίζονται.

Μεταξύ των σχολείων που δέχτηκαν απειλές ήταν και το Λύκειο Ντάνμπαρ, το οποίο είχε εκκενωθεί και χθες για τον ίδιο λόγο, ενώ βρισκόταν στον χώρο για μια εκδήλωση ο σύζυγος της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ο Νταγκ Έμχοφ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, που επικαλείται πηγές της αστυνομίας, εκκενώθηκαν επίσης τα λύκεια Θίοντορ Ρούσβελτ στο Πέτγουορθ (ΒΔ Ουάσινγκτον) και Ρον Μπράουν στο Ντίνγουντ (ΒΑ)

MPD is responding to multiple bomb threats around the District including DCPS and DC Charter Schools. Schools are currently being evacuated. Investigations are ongoing.