ΗΠΑ: Εισαγγελέας άσκησε δίωξη κατά Amazon για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Ο εισαγγελέας της Ουάσιγκτον άσκησε σήμερα δίωξη σε βάρος της Amazon, η οποία κατηγορείται για παρεμπόδιση του ελεύθερου ανταγωνισμού στο διαδικτυακό εμπόριο.

«Η συμπεριφορά της Amazon και το μερίδιό της στην αγορά αποδεικνύουν την πρόθεσή της να οικοδομήσει ένα μονοπώλιο και υποδεικνύει μια επικίνδυνη πιθανότητα επιτυχίας στην επικράτησή της στον τομέα της διανομής στο διαδίκτυο», αναφέρεται στην αγωγή του εισαγγελέα Καρλ Ράσιν.

Καταλογίζει στον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου ότι εμποδίζει τις εταιρείες να πωλούν τα προϊόντα τους λιγότερο ακριβά αλλού, παρά μόνο στην πλατφόρμα του. Αξιώνει την καταβολή αποζημιώσεων και τη λήψη μέτρων για να απαγορευτούν αυτού του είδους οι πρακτικές στο μέλλον.

«Η Amazon χρησιμοποίησε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά της διανομής μέσω διαδικτύου για να κερδίσει με κάθε τίμημα», αναφέρει στο Twitter.

BREAKING: Today my office filed an antitrust lawsuit against Amazon for illegally abusing and maintaining its monopoly power by controlling prices across the online retail market and violating DC law.