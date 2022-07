ΗΠΑ: Έφηβοι χτυπούν μέχρι θανάτου ηλικιωμένο με κώνο οδικής σήμανσης

Αποτρόπαιες είναι οι εικόνες από την ενέδρα θανάτου που έστησαν νεαροί στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ εναντίον ενός ηλικιωμένου άνδρα.

Συγκεκριμένα, κάμερες ασφαλείας στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ κατέγραψαν μια ομάδα διαταραγμένων εφήβων να γελούν και να τραβούν βίντεο καθώς ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου έναν ηλικιωμένο άνδρα με έναν κώνο οδικής σήμανσης.

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο μήνα, με θύμα τον 72χρονο Τζέιμς Λάμπερτ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ηλικιωμένος δέχθηκε άγρια ​​επίθεση από μια ομάδα επτά εφήβων λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στις 14 Ιουνίου καθώς περνούσε από τη λεωφόρο Cecil B. Moore.

Americans are getting crazier each day.

Security video released Friday by Philadelphia police shows a group of teens fatally beating a man in his early 70s with a traffic cone. pic.twitter.com/Dvvbvg9ALZ