ΗΠΑ: Διευρύνεται η λίστα εταιρειών που ασκούν πίεση στους Ρεπουμπλικάνους

Οι Ρεπουμπλικάνοι -μέλη του Κογκρέσου- βρέθηκαν τη Δευτέρα, αντιμέτωποι με την κλιμακούμενη αντίδραση μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τις χορηγίες τους προς τους κοινοβουλευτικούς που ψήφισαν την προηγούμενη εβδομάδα για την αμφισβήτηση της νίκης του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Με ανακοινώσεις τους, οι εταιρίες Amazon.com Inc, General Electric Co, Dow Inc, AT&T Inc, Comcast Corp, Verizon Communications Inc, American Express Co, Airbnb Inc, Best Buy Co Inc και Mastercard Inc, μεταξύ άλλων απείλησαν ότι θα μειώσουν τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους για τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι σύντομα θα χάσουν την εξουσία, τόσο στο Λευκό Οίκο, όσο και στα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου.

Η AT&T και η Comcast, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρικών κοινοπραξιών που προχωρούν σε προεκλογικές χορηγίες στην Ουάσινγκτον. Η μεγάλη εταιρία παραγωγής ευχετηρίων καρτών Hallmark Company Ltd ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τους γερουσιαστές Τζος Χόλι και Ρότζερ Μάρσαλ να επιστρέψουν τις χορηγίες που έλαβαν.

Εκπρόσωποι των εν λόγω δύο Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι αντιτάχθηκαν στην επικύρωση της εκλογικής νίκης του Μπάιντεν, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού. Οι ανακοινώσεις αποτελούν ένδειξη ότι μερικές από τις εταιρικές κοινοπραξίες επανεξετάζουν τη στρατηγική τους έναντι του Καπιτωλίου μετά την εισβολή υποστηρικτών του προέδρου Τραμπ στο Καπιτώλιο την προηγούμενη εβδομάδα.