ΗΠΑ: Βροχή συντριμμιών κινητήρα αεροσκάφους έπεσε σε προάστιο του Ντένβερ

Βροχή συντριμμιών έπεσε χθες Σάββατο σε προάστιο του Ντένβερ από τον δεξιό κινητήρα επιβατικού αεροσκάφους της εταιρείας United Airlines, που αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή όταν αντιμετώπισε μηχανική βλάβη -ο κινητήρας συνέχιζε να δίνει ώση, παρότι σχεδόν διαλυμένος-, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως από την αστυνομία του Μπρούμφιλντ (@BroomfieldPD), είναι ορατό τμήμα του περιβλήματος του κινητήρα, κυκλικού σχήματος, με διάμετρο μεγαλύτερη από μια πόρτα εισόδου, που έχει φυτευτεί στην αυλή σπιτιού του προαστίου αυτού του Ντένβερ, στην πολιτεία Κολοράντο (κεντρικές ΗΠΑ).

Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση με προορισμό τη Χονολουλού (Χαβάη), «επέστρεψε στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια μετά τη βλάβη που υπέστη στον δεξιό κινητήρα του λίγο μετά την απογείωση», εξήγησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) μέσω Twitter (@FAANews).

Ο Κέρμπι Κλέμεντς, ιδιοκτήτης της αυλής όπου έπεσε το επιβλητικό κομμάτι από το στόμιο του κινητήρα, αφηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN μια «λιγάκι συνταρακτική» εμπειρία.

«Αυτό προσγειώθηκε πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου μου προτού πέσει στο πλάι», είπε προτού προσθέσει πως άλλο ένα μεγάλο κομμάτι από τον κινητήρα του αεροσκάφους άνοιξε τρύπα με διάμετρο 1,5 μ. και πλέον στην οροφή γείτονά του.

Η FAA ανέφερε πως είναι «ενήμερη για συντρίμμια που έπεσαν κατά μήκος της πορείας που ακολούθησε το αεροσκάφος» της UA, ένα Boeing 777-200.

Η United Airlines διαβεβαίωσε μέσω Twitter ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός επιβάτη.

Flight UA328 from Denver to Honolulu experienced an engine failure shortly after departure, returned safely to Denver and was met by emergency crews as a precaution. There are no reported injuries onboard. We are in contact with the FAA, NTSB and local law enforcement.