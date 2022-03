ΗΠΑ: Βοήθεια μαμούθ 13,6 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

Την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 13,6 δισ. δολαρίων υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάνοντας λόγο για μια ιστορική χρηματοδότηση.

«Μόλις υπέγραψα το νομοσχέδιο για τη δικομματική χρηματοδότηση της κυβέρνησης -κρατώντας την κυβέρνηση ανοιχτή και παρέχοντας μια ιστορική χρηματοδότηση 13,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία», έγραψε στο Twitter ο Τζο Μπάιντεν.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine.